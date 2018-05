Terremoti e valanghe in Val d’Aosta : Leggi “terremoto in Val d’Aosta” e temi per un attimo che sia accaduto qualcosa di grave, pensi alle cime e alla gente giù nelle valli. Poi vedi il tema, elezioni regionali, e pensi al solito “grave ma non serio”. Poi guardi meglio, e serio non sapresti dire, ma grave questa volta forse è grave. Nel