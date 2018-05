Giustizia e burocrazia | conto da 40 miliardi per le imprese

Imprese : Giustizia e burocrazia - 40 mld di danni e oltre 16 anni per sentenza/Adnkronos : Milano, 20 mag. (Adnkronos) – La giustizia in Italia tiene in scacco le Imprese: lentezza delle indagini, burocrazia e inefficienze costano circa 40 miliardi di euro, pari a 2,5 punti di Pil. L’incertezza dei tempi processuali si traduce in meno investimenti esteri e in una perdita di 130mila posti di lavoro, secondo l’ultimo studio Cer-Eures. Il dedalo di norme e i ricorsi nelle aule dei tribunali rappresentano un freno alla ...

Imprese : Giustizia e burocrazia - 40 mld di danni e oltre 16 anni per sentenza/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Una giustizia più rapida non può prescindere da una Pubblica amministrazione più efficiente”, eppure il costo della burocrazia per le pmi è di “22 miliardi di euro all’anno”, secondo dati Cna, la Confederazione nazionale dell’Artigianato e della Piccola e media impresa. Il 41,3% (su un campione di oltre mille associati) impegna fino a tre giorni al mese per terminare gli adempimenti richiesti ...