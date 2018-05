Lazio | Inzaghi ' de Vrij? lascerà segno'

Lazio - caso De Vrij : annuncio a sorpresa di Simone Inzaghi! : Stefan de Vrij alle prese con il ben noto caso relativo al suo impiego nella prossima gara contro l’Inter, la sua futura squadra di club “Stefan de Vrij ha lavorato bene, sono sicuro che vorrà lasciare un segno profondo alla Società, ai tifosi ed ai compagni e vorrà far capire all’Inter che difensore di spessore avrà per i prossimi cinque anni”. annuncio a sorpresa in conferenza stampa da parte di Simone Inzaghi, il quale ...

Lazio-Inter - la conferenza stampa di Simone Inzaghi LIVE : Vietato sbagliare: la Lazio vuole la Champions League. Servirà una super prestazione dei biancocelesti per fermare l'impeto dell'Inter di Spalletti, desiderosa di portare a casa i tre punti dall'...

La Champions di De Vrij : "Lazio - fidati di me : io voglio giocare". Adesso decide Inzaghi : L'olandese, futuro giocatore dell'Inter, scrive ai compagni di squadra in vista del match decisivo di domenica sera

Lazio-Inter : De Vrij sì o no? Inzaghi ci ripensa : "Potrebbe giocare" : Tormentone stoppato sul nascere? No, neanche per sogno. In casa Lazio il dubbio De Vrij accompagnerà l'intera settimana che porta allo spareggio-Champions con l'Inter. Le parole rilasciate a sorpresa ...

Serie A Lazio - Inzaghi : «Inter? Match point Champions. Ce la possiamo fare» : ROMA - "Abbiamo tre punti di vantaggio. Il destino ha voluto che l'ultima fosse contro i nerazzurri, sarebbe stato meglio affrontare qualsiasi altra squadra. Lo faremo nel migliore dei modi, con tanto ...

Lazio - De Vrij salta l'Inter? L'olandese a colloquio con Inzaghi : Secondo quanto rivela Sky Sport , l'allenatore biancoceleste Simone Inzaghi e De Vrij parleranno tra domani e mercoledì per valutare la situazione e scegliere se mandare in campo l'ex Feyenoord . ...

Lazio - il dubbio di Inzaghi : de Vrij sì o no contro l'Inter? I tifosi si schierano : I tifosi della Juventus sottolineano una qualche diversità prospettica , 'e se fosse successo ai tempi di Moggi?' , 'nel fantastico mondo interista annunciare #DeVrij 10 giorni prima dello scontro ...

Lazio-Inter - De Vrij out? Ecco la decisione di Inzaghi destinata a fare discutere : Lazio-Inter, De Vrij out? L’ultima giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni soprattutto per la Champions League, clamorosa debacle dell’Inter davanti al pubblico amico contro il Sassuolo mentre la Lazio ha fallito il match point in trasferta contro il Crotone, solo un pareggio per la squadra di Simone Inzaghi. Adesso ad una giornata dal termine i punti di differenza sono tre, due risultati su tre a ...

INTER E Lazio - A CHI IL POSTO IN CHAMPIONS?/ Zenga ‘aiuta’ Spalletti - Inzaghi ultimo match point : INTER e LAZIO, chi si qualifica in CHAMPIONS? Scontro diretto decisivo: i biancocelesti hanno due risultati su tre... Perché passano i nerazzurri in caso di pari punti? Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 20:12:00 GMT)

Lazio - Inzaghi : 'De Vrij titolare contro l'Inter? Vediamo...' : Abbiamo un ottimo rapporto, è un uomo di sport. Le due squadre hanno fatto la loro partita, volevamo vincere ma non ci siamo riusciti'. SU DE Vrij - Stefan de Vrij , difensore della Lazio , dalla ...

Crotone-Lazio - Inzaghi : 'C'è rammarico - meritavamo di più. Era destino che andasse così' : Calendario? In ogni caso abbiamo offerto un grande spot per il calcio in questo weekend ed è il bello dello sport, nessun calcio e tutte le gare giocate a viso aperto. Noi come il Crotone non abbiamo ...

Serie A - Crotone-Lazio 2-2 : Inzaghi spreca il match ball per la Champions : I biancocelesti regalano all'Inter un'altra chance: si deciderà tutto all'ultima giornata. I calabresi oggi sarebbero retrocessi

Crotone-Lazio alle ore 15 La Diretta Inzaghi cerca i tre punti Champions : Partita di capitale importanza quella in programma oggi allo stadio Ezio Scida tra Crotone e Lazio, compagini che non hanno ancora raggiunto gli obiettivi per i quali stanno lottando: i calabresi sono ...

Lazio a Crotone in emergenza Inzaghi : "Ma ora ce la giochiamo" : Roma - C'è una sola stonatura nelle grandi stagioni di Simone Inzaghi alla Lazio. Ieri, a Formello, non c'era nessuno. Al centro sportivo i tifosi non entrano, alle 15,30 il pullman parte con scorta ...