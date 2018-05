Governo | Di Maio | “Sul contratto un plebiscito degli iscritti Ora avanti coi diritti

Governo - Di Maio : da voto su Rousseau oltre 94% sì a contratto : Roma, 18 mag. , askanews, Disco verde degli iscritti al M5s al contratto di Governo con la Lega. Ad annunciarlo, con un post sul blog delle stelle, è il capo politico Luigi Di Maio. 'Più del 94% degli ...

Governo - Di Maio : “La formazione del Governo è alle porte. Il primo provvedimento? Spero il taglio ai vitalizi” : “Abbiamo votato in un giorno sulla piattaforma Rousseau perché il governo è alle porte. Dobbiamo dare un governo all’Italia il prima possibile”. Sono le parole di Luigi Di Maio, capo politico del M5s, in diretta su Facebook insieme a Riccardo Fraccaro, questore grillino alla Camera. E proprio con Fraccaro aggiunge: “Il primo provvedimento Spero sia il taglio ai vitalizi”. L'articolo governo, Di Maio: “La ...

Governo M5s-Lega - la sintesi del contratto tra Di Maio e Salvini (per chi non ha molto tempo) : Cosa c'è scritto nel contratto Lega-5stelle? Il documento contiene trenta punti in 57 pagine che esplorano tutti i punti di cui si è parlato in campagna elettorale, dalla riforma delle pensioni, l'...

Senza identità - senza passato - senza direzione : ecco il Governo dei narcisi Di Maio e Salvini : «Stiamo scrivendo la storia», ha infatti detto di sé il giovane Luigi Di Maio , anche se si vede la fatica di scrivere, almeno, la cronaca. Le forme della politica sono venute meno in questi ...

Contratto di Governo - le 5 stelle del Movimento e la linea dura della Lega : il programma finale del patto Di Maio-Salvini : Ci sono le 5 stelle da cui è nato e su cui è cresciuto il Movimento 5 stelle. Ci sono i migranti e la linea dura del Carroccio. Il capitolo Sud è spuntato all’ultimo giro di giostra e dentro c’è scritto che non ci sono misure speciali per il Sud. Non ci sono i diritti. C’è la cultura, poca. Non c’è la legge sull’eutanasia, quella che avrebbe dovuto seguire l’introduzione sul biotestamento. C’è il ...

Governo : Faraone (Pd) - Bramini? Salvini e Di Maio bravi solo a speculare : Palemro, 18 mag. (AdnKronos) – “Bramini è una persona straordinaria. Di Maio si deve vergognare per la sua speculazione. Parla di Stato che non versa quanto dovuto ad un imprenditore, quando sa benissimo che lo Stato in questo caso è il comune di Ragusa, città amministrata da 5 anni da un sindaco del M5S che non ha versato due di quattro milioni di euro, facendo fallire l’azienda dell’imprenditore di Monza”. Così il ...

Governo - Di Maio : “Coperture? Ci fanno i conti della serva - ma noi in Europa a trattare i margini per spendere soldi” : “Qualcuno fa il conto della serva sul nostro programma e chiede dove sono le entrate. Sono nei margini che andremo a prenderci in Europa per spendere più soldi”. A dirlo, in diretta Facebook, è il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in riferimento alle coperture per poter realizzare i vari punti messi nero su bianco nel contratto con la Lega. L'articolo Governo, Di Maio: “Coperture? Ci fanno i conti della serva, ma noi in ...

Governo - Mattarella furibondo con Di Maio e Salvini : il retroscena di Minzolini - chi vuole come premier : Il sospetto sempre più forte che imperversa nella testa di Matteo Salvini è che anche Sergio Mattarella faccia il tifo perché Luigi Di Maio diventi il prossimo premier. Dietro la volontà del Capo ...

Governo - Di Maio : “Tutti i nostri punti entrati nel contratto per esecutivo. Se gli iscritti danno la conferma - lo firmerò” : “Ho appena votato su Rousseau. Se gli iscritti del Movimento 5 stelle decideranno per il sì, io firmerò il contratto di Governo”. Sono le parole di Luigi Di Maio, capo politico del M5s, in diretta su Facebook nel giorno dell’apertura della piattaforma Rousseau per il voto degli iscritti grillini al programma siglato da Lega e M5s. “È una grande occasione” ha concluso Di Maio. L'articolo Governo, Di Maio: ...