Roberto Maroni | Matteo Salvini faccia il leader del centrodestra e torni al voto

Matteo Salvini - Roberto Maroni lo avverte su Libero : 'Di Maio? Non fidarti del M5s'. Conseguenze rovinose : La trattativa Lega-M5S , il ritorno di Berlusconi , il ruolo di Mattarella e il futuro del centrodestra. È un Roberto Maroni a tutto tondo quello che si confessa a Libero e che, come d'abitudine, non ...

Governo Lega-M5s - Giulio Tremonti o Roberto Maroni : le ultime ipotesi sul premier : La prima porta a Giulio Tremonti , ex ministro dell'Economia, euroscettico e vicino alla Lega. Dunque una seconda pista, ancor più clamorosa: Roberto Maroni , che viene indicato da Il Giornale . ...

Roberto Maroni - clamoroso schiaffo a Salvini : 'Adesso avanti con Gentiloni' : 'La formula più semplice in questo momento sarebbe riaffidare un mandato di pochi mesi a Gentiloni '. Chi parla non è un piddino reduce dalla surreale direzione nazionale del partito, ma Roberto ...

'Si vota il 7 ottobre' - parola di Roberto Maroni : Il mio timore è che la politica non sia abbastanza attenta a questo tema'. Jobs act da conservare, dunque? 'Non si può pensare che una legge nuova crei subito lavoro. Deve rendere flessibile, ...

Silvio Berlusconi - l'ultima mossa : proporre Roberto Maroni come premier : Ormai una cosa pare certa: Salvini vuole rompere con Berlusconi e Berlusconi vuole rompere con Salvini. Il primo per fare un governo coi 5 Stelle , il secondo, probabilmente, col Pd e altri. Il ...

Roberto Maroni : la proposta a Di Maio per formare un governo : E quello sarebbe un altro terremoto per la politica italiana'. La soluzione? Secondo Maroni potrebbe esserci 'se fosse Di Maio a prendere l'iniziativa sulla base di tre punti programmatici da offrire ...

Vittorio Feltri - che fine ha fatto Roberto Maroni? Se il suo è un suicidio politico... : Non vive più di politica e ci domandiamo in quale maniera possa campare ora che si è messo in disparte dopo un quarto di secolo trascorso nei palazzi del potere. Varie volte ministro, del lavoro e ...

Roberto Maroni contro Matteo Salvini : 'Voglio un governo di larghe intese. E c'è già la data delle prossime elezioni' : Ora scende in campo anche Roberto Maroni , che si schiera senza indugi contro l'intesa di governo tra Lega e M5s . 'Spero che il centrodestra si confermi, evitando un governo M5s-Lega. Io faccio il ...

