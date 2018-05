Internazionali d’Italia – Djokovic | timidi segnali di un atteso ritorno | Nole supera

Internazionali d’Italia - Fognini si gode il successo : “per battere Thiem dovevo per forza prendermi dei rischi” : Fabio Fognini ha commentato la vittoria ottenuta contro Thiem nel secondo turno degli Internazionali di Roma, esprimendo le proprie sensazioni al riguardo Fabio Fognini passa al terzo turno dopo un incontro fantastico vinto con Thiem. Tre lottatissimi set per far fuori l’austriaco, 6-4 1-6 6-3. Fognini oggi ha messo in mostra la grande voglia di andare avanti nel torneo di casa, dove affronterà al terzo turno Gojowczyk, il quale ha ...

Internazionali d’Italia – Nadal on fire! Dzumhur ha il tempo di vincere un game prima di essere spazzato via : Inizio col botto per Rafa Nadal negli Internazionali d’Italia: il tennista spagnolo supera Dzumhur in due set con il punteggio di 6-1 / 6-0 Dopo il bye al primo turno, gli Internazionali d’Italia di Rafa Nadal iniziano ai sedicesimi con una vittoria schiacciante. Esordio super per il tennista di Manacor, pronto a cancellare l’onta dell’eliminazione nel Mutua Madrid Open per mano di Diminic Thiem. Nadal, recentemente scivolato in seconda ...

Internazionali d’Italia - la Pliskova è out : stesa da Maria Sakkari : Internazionali d’Italia, Maria Sakkari vola al terzo turno dopo aver superato in tre set la numero 6 del tabellone Pliskova Internazionali d’Italia, Maria Sakkari ha fatto fuori la Pliskova al secondo turno del torneo romano. Dopo il primo bye, la numero 6 del tabellone al Foro Italico, è caduta sotto i colpi della greca Sakkari, abile a sfruttare le debolezze della ceca non proprio in palla oggi. Dopo un 6-3 “a testa”, ...

Internazionali d’Italia 2018 : Fabio Fognini IMPERATORE DEL FORO! Che impresa - batte Thiem e vola agli ottavi! : Fantastica impresa di Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia 2018. Il ligure raggiunge gli ottavi di finale al Foro Italico, dopo aver sconfitto in tre set l’austriaco Dominic Thiem, numero otto del mondo, con il punteggio di 6-4 1-6 6-3 dopo due ore e sette minuti di gioco. Una partita meravigliosa quella del ligure, che centra una delle sue vittorie più belle di sempre a Roma, contro uno degli avversari più forti sulla terra ...

Internazionali d’Italia : l’atmosfera unica del Foro Italico [Gallery] : Gli Internazionali di tennis a Roma regalano ogni anno tante emozioni. Oltre alle prestazioni dei tennisti sui vari campi da gioco, l’ambiente del Foro Italico è davvero unico. Il protagonista, ovviamente, è il tennis ma tutta l’atmosfera attorno coinvolge anche i meno appassionati di racchetta e pallina gialla. Si respira aria di festa, con tifosi di tutto il mondo che, ammirando i propri beniamini, possono anche gustare un piatto tipico ...

Internazionali d’Italia – Simona Halep travolgente! Naomi Osaka si arrende dopo un game : Internazionali d’Italia, Simona Halep spazza via Naomi Osaka in due set: dopo solo un’ora la numero 1 al mondo si impone 6-1 / 6-0 dopo il bye al primo turno, Simona Halep è scesa in campo nei sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia nella sfida che la vedeva opposta a Naomi Osaka. La numero 1 al mondo è partita col piede giusto, mostrando una condizione invidiabile e la concentrazione necessaria per arrivare in fondo nel torneo ...

Internazionali d’Italia – Sara Errani - il retroscena dietro la sconfitta : “nausea e mal di stomaco - stavo malissimo perchè…” : Sara Errani ha svelato un particolare retroscena dietro il ko del primo turno agli Internazionali d’Italia: l’azzurra è scesa in campo in condizioni di salute davvero pessime Nella giornata di ieri Sara Errani è stata sconfitta all’esordio negli Internazionali d’Italia da Timea Babos con il punteggio di 6-3 / 7-6 (8-6 al tie-break). Nonostante fosse in condizioni di salute pessime, Sara Errani non ha voluto dare forfait ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : che sfide per Fognini e Berrettini! Esordio di Rafa Nadal. Halep rischia con Osaka : Si completano i match del secondo turno agli Internazionali d’Italia 2018. Sarà un mercoledì di grande passione per i tifosi italiani, perchè scendono in campo gli ultimi due azzurri rimasti in tabellone al Foro Italico. Ad aprire il programma sul Centrale sarà Fabio Fognini e al ligure servirà la partita perfetta contro l’austriaco Dominic Thiem, finalista al Masters 1000 di Madrid e capace di interrompere la striscia di set e ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : come vederli in tv e diretta streaming? Il programma e gli orari di mercoledì 16 maggio : Il programma e gli orari di mercoledì 16 maggio agli Internazionali d’Italia CENTRALE – (dalle 12:00) Fabio Fognini vs [6] Dominic Thiem [1] Rafael Nadal vs Damir Dzumhur Dominika Cibulkova vs Maria Sharapova [WC] Matteo Berrettini vs [2] Alexander Zverev (non prima delle 19:30) [3] Garbiñe Muguruza vs Daria Gavrilova (non prima delle 21:00) NEXT GEN ARENA – (dalle 11:00) [9] Sloane Stephens vs Kaia Kanepi [3] Grigor ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : tutti gli italiani in campo lunedì 14 maggio. Orari e programma delle partite. Come vederle in tv : Quarto giorno di gare domani per gli Internazionali d’Italia di Tennis in corso a Roma: dopo la pioggia di oggi, che ha causato pesanti ritardi al programma, domani si spera nel bel tempo. Sul Centrale giocheranno entrambi gli azzurri impegnati in singolare: Fabio Fognini aprirà il programma alle ore 12.00 affrontando l’austriaco Dominic Thiem, mentre non prima delle 19.30 Matteo Berrettini se la vedrà col tedesco Alexander Zverev, ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : eliminato anche Lorenzo Sonego. Vince in due set il tedesco Peter Gojowczyk : La giornata negativa per i colori azzurri agli Internazionali d’Italia di tennis in corso a Roma si completa con l’uscita di Lorenzo Sonego, battuto in due set dal tedesco Peter Gojowczyk, che Vince con lo score di 6-3 6-4 in 77 minuti di gioco, in una sfida nel corso della quale il teutonico è stato sempre in vantaggio, senza più voltarsi indietro. Grande equilibrio nel primo set, con il tedesco per primo alla battuta: a fare la ...