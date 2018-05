MELANIA TRUMP OPERATA A UN RENE PATOLOGIA BENIGNA | COME STA? La Casa Bianca

MELANIA TRUMP operata ad un rene : ecco cosa sappiamo : Melania Trump è stata ricoverata in ospedale per un’operazione al rene allo scopo di rimuovere una “patologia benigna”. Lo svela un comunicato diffuso dalla Casa Bianca in queste ore, con cui Donald Trump e il suo staff hanno informato i cittadini americani riguardo le condizioni di salute della First Lady. “Questa mattina la First Lady Melania Trump ha subito un intervento di embolizzazione per curare una patologia ...

