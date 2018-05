Dazi Trump spuntati - circa 80% delle auto di case asiatiche e tedesche già prodotte in Usa : DETROIT - La prospettata introduzione dei Dazi sulle auto importate negli Stati Uniti da Paesi non Nafta , North American Free Trade Agreement, che comprende Canada e Messico, potrebbe avere un...

Usa - Wsj rivela : “Trump vuole Dazi del 20% su auto importate”. L’allarme di Coldiretti : “Escalation di ritorsioni” : In assenza di smentite è più che una voce: Trump sarebbe pronto a mettere dazi del 20% anche sulle auto importate, con un occhio alle emissioni ma soprattutto agli interessi dell’industria nazionale. La notizia viene data dal Wall Street Journal e in un attimo rimbalza in Italia e nel mondo. Filtra dall’incontro tra The Donald e i produttori che si è svolto alla Casa Bianca. L’amministrazione Usa spiega la mossa con l’intenzione di applicare ...