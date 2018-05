Windows 10 Redstone 5 | disponibile la build 17661 con tante novità

surface-phone

: Windows 10 Redstone 5 (17661) disponibile per gli Insider su PC e Tablet, si passa al canale Fast! - Plaffo : Windows 10 Redstone 5 (17661) disponibile per gli Insider su PC e Tablet, si passa al canale Fast! - WindowsBlogIta : Download e novità di #Windows10 #Redstone5 #InsiderPreview Build 17661 - filippo_mol : Download e novità di #Windows10 #Redstone5 #InsiderPreview Build 17661 -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Microsoft ha da pochissimo rilasciato la nuovaper tutti gli utenti105 appartenenti al ramo di distribuzione Fast e Skip Ahead.A modern snipping experience Today we’re taking the first step toward converging our snipping experiences. The new modern snipping experience is here to help you effortlessly capture and annotate what you see on your screen. While working on this we’ve been carefully going over all your feedback about taking screenshots in– you’ll find the flow and tools are optimized for sharing and make communicating visually with others quick and easy. What to expect once you update to this: Screen Sketch is now an app! Originally introduced as part of theInk Workspace, this comes with a variety of benefits, including that it can now be updated via the Microsoft Store, it will now show up in the list when you ...