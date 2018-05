Il Segreto puntate spagnole | Emilia e Alfonso hanno tentato di uccidere Fe?

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 7-12 maggio 2018 : Marcela rompe con Matias! Saul lascia Julieta! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 7 a sabato 12 maggio 2018: i Dos Casas lasciano Puente Viejo! Marcela scompare, Julieta in lacrime… Anticipazioni Il Segreto: Marcela piomba nel nulla dopo aver lasciato una lettera d’addio a suo marito! A causa degli intrighi di Prudencio e Francisca, Julieta e Saul si lasciano! I Dos Casas partono per la Cecoslovacchia! Saranno segnati da struggenti addii e cuori infranti i ...

Il Segreto anticipazioni - puntate spagnole : Julieta sospetta di un operaio : Julieta è intenzionata ad aiutare una sua amica del paese in cui abitava prima di arrivare a Puente Viejo. Ancora una volta spoiler spagnoli sulla soap Il Segreto mostrano la Uriarte scontrarsi con donna Francisca. Il motivo? La nipote di Consuelo (Julieta) ha tutta l’intenzione di dare entro breve tempo una casa a Rosa, casa dove l’amica abiterà insieme alle sue tre ragazze. Non è però tutto, la sfortunata madre di Ana, inizierà a ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : un possibile ritorno : Molti sono stati i protagonisti della soap Il Segreto che hanno lasciato il cast della telenovela iberica. Tra questi Fernando Mesia, interpretato dall’attore Carlos Serrano. Si trattava del figlio di Olmo, Fernando era in antagonismo con Gonzalo e Maria, ricordate? Ebbene, secondo spoiler spagnoli ed indiscrezioni, Fernando potrebbe tornare nella scena. anticipazioni Il Segreto, trame spagnole: alcuni indizi Il Segreto Magazine di aprile ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Emilia e Alfonso in prigione Video : La soap opera Il Segreto continua a riscuotere molto successo anche in Italia ed è trasmessa su Canale 5. Dalla Spagna ci giungono Anticipazioni di puntate inedite [Video]. Scopriamole! Emilia e Alfonso in prigione Emilia e Alfonso Castaneda [Video]sono stati imprigionati con l'accusa di aver voluto uccidere Fe. [Video] Matias chiede al generale Perez di incontrare i suoi genitori in prigione. Il generale Perez De Ayala sollecita Emilia affinché ...

Il Segreto - anticipazioni puntate settimana dal 30 aprile al 5 maggio 2018 : Carissimi Super Amici ecco le anticipazioni de Il Segreto per la nuova settimana. Stiamo per darvi le trame degli episodi trasmessi da Canale 5 da lunedì 30 aprile a sabato 5 maggio 2018. Assisteremo ad una reazione dura ed alquanto insensata da parte di Beatriz. Camila e Hernando cercheranno di confrontarsi con la figlia usando le buone maniere, a che porterà tutto questo? anticipazioni Il Segreto: la pericolosa reazione di Beatriz Molte sono ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : il mistero di Nazaria : Puente Viejo sarà molto movimentata nei mesi futuri. Le anticipazioni che ci giungono dalla Spagna relative alla soap il Segreto mostrano che subentreranno misteri e colpi di scena impensabili. Del resto la soap di Aurora Guerra ci ha abituati a tutto ciò, non credete? Nazaria Gorostiza che ha sposato, per procura e volontà di donna Francisca, Mauricio Godoy, avrà molto da raccontare, vediamo nel dettaglio. anticipazioni Il Segreto, Fe’ ...

Il Segreto - puntate spagnole : un gesto disperato : Anticipazioni Il Segreto, episodi spagnoli: Fe tenta il suicidio Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori di Canale5. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano che terrà ancora banco la vicenda di Fe, l’ex domestica di Donna Francisca Montenegro. Secondo rumors provenienti dalla Spagna e riportati dal sito uominiedonnenews.it presto potrebbe tornare sul set de Il Segreto Fernando Mesia, il figlio di Olmo. Il giovane ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : la verità su Saul e Prudencio : Grazie alle anticipazioni Il Segreto, sulle puntate spagnole, scopriremo chi sono in realtà Saul e Prudencio Ortega. Divenuti i protetti di donna Francisca, dopo averla salvata, i due fratelli si sono presentati a Puente Viejo con un nome falso. Che nascondono i due giovani? anticipazioni spagnole Il Segreto: ecco chi sono i due fratelli Ortega Saul e Prudencio Ortega non sono in realtà coloro che hanno fatto credere di essere. Aiutando ...

Il Segreto - anticipazioni puntate dal 23 al 28 aprile 2018 : Beatriz è delusa, le anticipazioni della soap iberica il Segreto mostreranno che la giovane non riesce ad arrendersi all’evidente amore di Matias per Marcela. Il giovane Castaneda, infatti, confiderà alla madre, durante le puntate Il Segreto trasmesse da lunedì 23 a sabato 28 aprile 2018, di essersi incontrato con l’ex amante, ma solo per ribadire ancora una volta la fine della loro relazione. anticipazioni Il Segreto: Beatriz è ...