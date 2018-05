SCUOLA Due scioperi | docenti umiliati | un sistema da smontare

FR : due SCUOLAbus in fiamme a Villars-sur-Glâne : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Pesaro - prof aggredito in classe/ Bullismo a SCUOLA - due studenti bocciati : Pesaro, prof aggredito a scuola. È successo all’istituto Benelli, scuola di geni e di scalmanati, dove si vincono dei premi nazionali, ma si fa anche incetta di sospesi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 15:59:00 GMT)

Bulli a SCUOLA : tre bocciati e due sospesi a Lucca dopo le minacce al professore : Tre studenti bocciati subito e due sospesi fino al 19 maggio. Questi i provvedimenti decisi dal consiglio dell'istituto. Ieri perquisite dalla polizia le abitazioni dei sei indagati -

Sparisce nel nulla all'uscita da SCUOLA : ricompare dopo due anni : Senza un apparente motivo e senza lasciare traccia, Aubrey Jayce Carroll era scomparso nel nulla il 24 maggio del 2016 all'uscita di scuola. La notizia della sparizione del 15enne fece il giro dei media, ma lui sembrava svanito...

Busto Arsizio - crolla controsoffitto in SCUOLA elementare : due bambini feriti lievemente : Un controsoffitto è crollato sui bambini della scuola elementare di via Alighieri a Busto Arsizio (Varese). Due bambini sono rimasti lievemente feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'articolo Busto Arsizio, crolla controsoffitto in scuola elementare: due bambini feriti lievemente proviene da Il Fatto Quotidiano.

Genova - “bagni della SCUOLA aperti per dieci minuti ogni due ore. Eccezioni solo per chi ha certificato medico” : dieci minuti a cavallo dell’inizio delle lezioni, tra le 7:55 e le 8:05. Altri dieci dalle 10:55. E un’ultima finestra alle 12:55. Sono gli unici momenti in cui gli alunni dell’istituto alberghiero “Marco Polo” di Genova hanno diritto di andare a fare pipì. A deciderlo è stato il preside, che lo ha ufficializzato con la circolare numero 343. Oggetto: “Orari servizi igienici”. In otto righe il dirigente scolastico ha rivoluzionato ...

Spaccio di cocaina accanto alla SCUOLA media : due arresti : In manette due marocchini di 33 e 35 anni, segnalato un cliente pistoiese di 36 anni. Il controllo è scattato nelle vicinanze della scuola Lippi di via Corridoni

SCUOLA/ Verifiche e interrogazioni - come usarle bene a due mesi dalla fine : La SCUOLA va verso la sua conclusione. Due mesi pieni di Verifiche e interrogazioni, che spesso portano una carica esplosiva di ansia. Occorre cambiare impostazione. GIANNI MEREGHETTI(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Programmi, materie, compresenze, dirigente: 4 idee per cambiare, di E. ValcamonicaSCUOLA/ Tre condizioni per mettere in moto gli studenti, di R. Paggi

A Trieste chiuse due chat Telegram pro-Isis | "Il minore forse voleva colpire la sua SCUOLA" : L'indagine della polizia è partita nel dicembre 2016 per individuare i membri del canale "Khalifah News Italy". Secondo gli investigatori il minorenne sarebbe stato pronto a realizzare un dispositivo rudimentale per compiere un'azione nella sua scuola.

A Trieste chiuse due chat Telegram pro Isis”Il minore forse voleva colpire la sua SCUOLA” : A Trieste chiuse due chat Telegram pro Isis”Il minore forse voleva colpire la sua scuola” L’indagine della polizia è partita nel dicembre 2016 per individuare i membri del canale “Khalifah News Italy”. Secondo gli investigatori il minorenne sarebbe stato pronto a realizzare un dispositivo rudimentale per compiere un’azione nella sua scuola. Continua a leggere

A Trieste chiuse due chat Telegram pro Isis"Il minore forse voleva colpire la sua SCUOLA" : L'indagine della polizia è partita nel dicembre 2016 per individuare i membri del canale "Khalifah News Italy". Secondo gli investigatori il minorenne sarebbe stato pronto a realizzare un dispositivo rudimentale per compiere un'azione nella sua scuola.

Dislessia - Lapo Elkann racconta il suo rapporto col disturbo : “Mi sentivo frustrato. Persi due anni a SCUOLA” : “Ho sofferto di Dislessia da bambino, un problema che mi ha costretto a perdere due anni a scuola. Ne ho sofferto molto, ma al contempo mi ha aiutato a familiarizzare con i miei pensieri e i miei sogni”. Così Lapo Elkann a margine di un incontro sulla Dislessia organizzato venerdì a Torino. L'articolo Dislessia, Lapo Elkann racconta il suo rapporto col disturbo: “Mi sentivo frustrato. Persi due anni a scuola” proviene ...

Duecento libri per la SCUOLA di un ospedale grazie alla generosità di un fotografo : Giovanni Marrozzini è un fotografo freelance nato a Fermo, nelle Marche. Da sempre appassionato di letteratura, dopo il suo girovagare per il mondo a caccia di reportage, Marrozzini ha dato vita al ...

Mancano due bambini per una prima media regolare - il Comune a difesa della SCUOLA : ... garantito dalla Carta Costituzionale non può ritenersi soddisfatto se non vengono rispettate le reali e concrete esigenze dei protagonisti del mondo della scuola: i giovani, che proprio in quell'...