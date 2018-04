WhatsApp | disco rosso per chi non ha 16 anni e possibile funzione rivoluzionaria

Blastingnews

: Sabato 28 ULTIMA SERATA del ? MEGA Disco Dinner per vivere una serata da sogno ricca di spettacoli ? Maestosa belli… - freketeve : Sabato 28 ULTIMA SERATA del ? MEGA Disco Dinner per vivere una serata da sogno ricca di spettacoli ? Maestosa belli… - disco_stu94 : RT @RealPastorizia: Comunque ad ogni persona che crea un gruppo WhatsApp, ce ne sono due che lo silenziano. - Disco__Bisco : Ricevo una chiamata su Whatsapp da Giusy. Dopo un po' che parliamo lei fa:'Marò Bisco scusa se ti chiamo a quest'or… -

(Di venerdì 27 aprile 2018) #si adegua alle Gdpr. Si tratta di un regolamento che, a partire da maggio, vincolera' coloro i quali operano sul territorio dell'Unione Europea, e si occupano di trattamento dei dati, a rispettare alcune norme. Una novita' che risulta particolarmente interessante agli occhi dell'attenzione mediatica, poiché arriva poco tempo dopo la vicenda che ha visto coinvolti #facebook e il suo fondatore Mark Zuckerberg, in merito alla presunta cessione di dati a pagamento a Cambdrige Analytica, in occasione delle elezioni presidenziali americane. Da ora in avanti, almeno in teoria, chi ha meno di 16non potra' avvalersi della popolare app di messaggistica. Si attende, ad oggi, di apprendere quale potrebbe essere il metodo attraverso cui sara'riconoscere il reale dato anagrafico di ciascun utente, ma nel frattempo ci si limita a prendere atto di quanto è riportato ...