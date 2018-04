OnePlus 5T e OnePlus 5 ricevono | un po’ a sorpresa | Android 8 1 Oreo | ecco le novità e i

Ecco come sarà OnePlus 6 x Marvel Avengers Limited Edition - in arrivo il 17 maggio : Scopriamo come sarà OnePlus 6 x Marvel Avengers Limited Edition, che sarà presentato il 17 maggio in India e che potrebbe essere destinato esclusivamente a quel mercato. L'articolo Ecco come sarà OnePlus 6 x Marvel Avengers Limited Edition, in arrivo il 17 maggio proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 si mostra in una nuova presunta immagine leaked : In Rete è apparsa una nuova immagine leaked, sulla cui attendibilità non vi sono garanzie, che ci mostra la presunta variante Sandstone White di OnePlus 6 L'articolo OnePlus 6 si mostra in una nuova presunta immagine leaked proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 nella variante Bianca - e avrà pure i video in Super Slow Motion. : OnePlus 6 si mostra in nuovi render che lo riprendono nella variante Bianca frontale e posteriore, evidenziando anche che avrà pure la possibilità di registrare video in Super Slow Motion.A poche settimane dall’annuncio ufficiale del prossimo OnePlus 6, che dovrebbe avvenire il 16 maggio 2018, sul web aumentano le informazioni che riguardano questo smartphone android.Da quello che è trapelato nelle ultime ore, possiamo vedere la variante ...

OnePlus 6 flagship killer : ecco cosa avrà di speciale rispetto agli altri Video : ##OnePlus 6 sta arrivando. Chi ne mastica di tecnologia sa di cosa si sta parlando. Chi, invece, la seguo solo in maniera sommaria o è intenzionato ad acquistare un telefono farebbe bene ad informarsi per metterlo quantomeno nel novero delle potenziali scelte. Non è un marchio blasonato come Apple o Samsung, ma non punta neanche ad esserlo. È il prodotto che verra' sfornato nel 2018 da un'azienda che nel 2013 è stata fondanta da Pete Lau e si ...

OnePlus 6 farà parte del “club dei 960 fps” : ufficiale il Super Slow Mo a 720p : Quella delle fotocamere capaci di registrare video in Super Slow motion è una delle mode del momento a cui OnePlus 6 non vuole restare indifferente L'articolo OnePlus 6 farà parte del “club dei 960 fps”: ufficiale il Super Slow Mo a 720p proviene da TuttoAndroid.

Nuove OxygenOS Open Beta anche per OnePlus 5T e OnePlus 5 : ecco novità e download : Come da consuetudine, a breve distanza dal rilascio delle OxygenOS Open Beta per OnePlus 3T e 3 arrivano le ROM Beta "gemelle" per i più recenti OnePlus 5T e 5 L'articolo Nuove OxygenOS Open Beta anche per OnePlus 5T e OnePlus 5: ecco novità e download proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 : presentazione e contest per vincere un viaggio a Londra : OnePlus è un marchio molto popolare tra gli appassionati di telefoni. Non è altrettanto conosciuto per chi non ha dimestichezza nel settore: infatti, non parliamo di un marchio popolare come Samsung, Apple o Huawei (che conoscono anche i sassi), ma di un brand che si è fatto strada tra le vendite online. L'ultimo modello presentato lo scorso anno era il 5T e già da tempo giravano delle indiscrezioni sulla presentazione del suo successore, il ...

Diventa ufficiale la data del OnePlus 6 : giorno - ora e luogo della presentazione : Ufficializzata la data di presentazione di OnePlus 6, in programma per il 16 maggio nella città di Londra, alle ore 18 italiane. Esattamente un giorno prima, sempre nella capitale britannica, sarà la volta dell'annuncio europeo di Honor 10, altro top di gamma cinese che sta tenendo gli appassionati col fiato sospeso, per quanto riguarda soprattutto il prezzo di vendita e l'effettiva disponibilità all'acquisto del prodotto (se volete consultare ...

OnePlus 6 sarà presentato il 16 maggio a Londra : ecco come partecipare all’evento : OnePlus annuncia la data in cui verrà presentato, nel corso dell'evento "The Speed You Need", il nuovo flagship OnePlus 6, con un evento che potrà essere seguito dal vivo da 1.000 persone. L'articolo OnePlus 6 sarà presentato il 16 maggio a Londra: ecco come partecipare all’evento proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 occupa l’azienda - ma OnePlus 3T e 3 non vengono trascurati : ecco OxygenOS Open Beta 26 e 35 : Il rilascio delle nuove OxygenOS Open Beta 26 e 35 per OnePlus 3T e 3 certifica, se ce ne fosse bisogno, le attenzioni che il team riserva ai suoi clienti L'articolo OnePlus 6 occupa l’azienda, ma OnePlus 3T e 3 non vengono trascurati: ecco OxygenOS Open Beta 26 e 35 proviene da TuttoAndroid.

OnePlus lancia un nuovo programma Closed Beta per OnePlus 5 e 5T : OnePlus apre un nuovo Closed Beta Program dedicato a OnePlus 5 e OnePlus 5T: ecco i requisiti e il modo per entrare a farne parte, avendo così la possibilità di testare con largo anticipo il software dei due smartphone. L'articolo OnePlus lancia un nuovo programma Closed Beta per OnePlus 5 e 5T proviene da TuttoAndroid.