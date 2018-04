Miss Italia sbarca in Laguna : Tra i circa 70 premiati al Premio Venezia 2018 c'è anche il concorso Miss Italia. In rappresentanza del concorso hanno ritirato il riconoscimento Alice Rachele Arlanch, Miss Italia, Anna Bardi, Miss ...

Casting per un nuovo film - un video - uno spot - Miss Italia Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di partecipare a Casting e provini per tante interessanti opportunita', nell'ambito del mondo del cinema e dello spettacolo. Miss Italia Sono state fissate alcune nuove date per le selezioni per Miss Italia. Eccole: 1' maggio a Modena, presso la Fiera Campionaria,, venerdì 4 maggio a Spresiano Treviso, alla discoteca Odissea, venerdì 11 maggio a Camposampiero Padova, alla Festa della Fragola, ma ...

Casting per un nuovo film - un video - uno spot - Miss Italia : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di partecipare a Casting e provini per tante interessanti opportunità, nell'ambito del mondo del cinema e dello spettacolo. Miss Italia Sono state fissate alcune nuove date per le selezioni per Miss Italia. Eccole: 1' maggio a Modena, presso la Fiera Campionaria,, venerdì 4 maggio a Spresiano (Treviso), alla discoteca Odissea, venerdì 11 maggio a Camposampiero (Padova), alla Festa della Fragola, ma ...

Sabrina Ferilli - "Storie di genere"/ La Missione di Raitre : "un racconto privato dell'italia" : Sabrina Ferilli, da giovedì 26 aprile, in seconda serata, conduce "Storie di genere": un docu reality sulle persone che hanno cambiato sesso e affrontato un lungo percorso.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 15:15:00 GMT)

CT ITALIA - ANCELOTTI NUOVO ALLENATORE?/ Nazionale - incontro segreto ma il comMissario Fabbricini (Figc) glissa : Ct ITALIA, ANCELOTTI NUOVO ALLENATORE? Nella corsa a subentrare a Gigi Di Biagio l'ex allenatore del Milan sorpassa Roberto Mancini. Del suo staff dovrebbe fare parte anche Andrea Pirlo...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:40:00 GMT)

“L’amore fa bene”. Chiabotto da infarto. L’ex Miss Italia - innamoratissima del nuovo fidanzato - vola a Santo Domingo insieme alla sorella Serena e si mostra così : nuovo fidanzato e nuova vita per Cristina Chiabotto. Dopo essere stata pizzicata in atteggiamenti intimi a Portofino con il manager Marco Roscio, L’ex miss Italia vola nella Repubblica Dominicana con la sorella Serena per una vacanza di relax e mare. Sui social le sue forme mozzafiato in bikini hanno conquistato i follower. Non ci sono foto sul suo profilo con il nuovo amore, il manager Marco Roscio, con cui è stata paparazzata da Chi a ...

Hockey pista - Massimo Giudice nuovo CT dell’Italia femminile. Succede al diMissionario Dario Rigo : Massimo Giudice è il nuovo CT della Nazionale Italiana femminile di Hockey pista. Il coach campano guiderà le azzurre già a partire dagli Europei che si disputeranno il prossimo ottobre in Portogallo e poi ai World Roller Games 2018 a Barcellona. Il tecnico è stato nominato da Sabatino Aracu, Presidente della Fedarazione, dopo le dimissioni di Dario Rigo per motivi personali in seguito al sesto posto ottenuto ai World Roller Games. Massimo ...

Alitalia - la ComMissione Ue apre un’indagine sul prestito ponte di 900 milioni : La Commissione Ue ha aperto un’indagine approfondita per valutare se il prestito ponte di 900 milioni di euro che l’Italia ha concesso ad Alitalia costituisca un aiuto di Stato. Bruxelles «al momento è del parere che il prestito statale costituisca un aiuto di Stato», si legge in una nota. Teme che «la durata del prestito, che va da maggio 2017 fin...

Alitalia - ComMissione Ue avvia indagine su prestito ponte da 900 milioni : ?La Commissione al momento ritiene che il prestito ponte potrebbe costituire un aiuto di Stato e ha avviato l'indagine per "determinare se il prestito soddisfa le condizioni stabilite dalle linee guida"

BTP ITALIA : dal 14 maggio nuova eMissione : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF, comunica che da lunedì 14 a giovedì 17 maggio 2018 si terrà la prossima emissione del* *BTP ITALIA, il titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione nazionale e ...

Cristina Chiabotto - il nuovo amore della ex Miss Italia dopo l’addio a Fabio Fulco : Nel cuore di Cristina Chiabotto c’è un nuovo amore. La ex Miss Italia è stata fotografata da Chi nel numero in edicola mercoledì 18 aprile in compagnia di Marco Roscio – come riporta Tgcom24 – manager torinese e direttore generale di una cartiera. Come lei anche lui pare sia un tifoso sfegatato della Juventus: Sorrisi, carezze e un bacio romantico durante una cena a due a Portofino con Marco, suo coetaneo e anche lui torinese. ...

Attacco Missilistico in Siria - il peso nella politica interna italiana Video : Nonostante la guerra era tutt’altro che finita, la questione Siriana sembrava scomparsa dal dibattito pubblico. nella campagna elettorale delle elezioni politiche del 4 marzo in Italia [Video] i temi di politica estera erano rimasti in secondo piano per dare spazio a problematiche domestiche come l’occupazione, tasse, vaccinazioni, ecc. Ora però i bombardamenti missilistici degli Stati Uniti, Francia e Regno Unito hanno riportato di colpo la ...

[Il retroscena] La crisi italiana è più forte dei 130 Missili americani. Centrodestra a pezzi e M5s con la Nato. Il Pd verso la svolta : E al netto dei bollettini bellici dal fronte mediorientale, questi sì passibili di repentine accelerazioni, il barometro della politica oggi dovrà concentrarsi sulle capacità diplomatiche dei nostri ...

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : 100 Missili su Damasco e Homs | Parigi : "Arsenale distrutto" | Gentiloni : "Dall'Italia nessuna azione bellica" : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L'Iran: "Trump, May e Macron sono criminali"