Kanye West | ' Trump è un fratello'

Nuove dichiarazioni di Kanye West su Donald Trump : “Lui è mio fratello - siamo entrambi energia di drago” : Le dichiarazioni di Kanye West sono destinate a far discutere. Il rapper è tornato a cinguettare sul suo profilo Twitter dopo un lungo periodo di silenzio da quando, l’anno scorso, era stato costretto ad annullare il suo tour per problemi di salute: da iniziali frasi motivazionali e notizie relative alle prossime uscite di dischi, è giunto a parlare del presidente Americano Donald Trump. Potete non essere d’accordo con Trump, ma la gente non ...

Se Kanye West perde il controllo e loda Trump : «La folla non può impedirmi di amarlo» : Kanye West è di nuovo iperattivo. Ha licenziato il manager, litiga con la suocera Kris Jenner, vuole pubblicare un’autobiografia, invia messaggi a tutte le ore del giorno e della notte ai suoi collaboratori, sarebbe ai ferri corti anche con la moglie Kim Kardashian. E come se non bastasse il rapper di Atlanta ha riaperto il profilo Twitter ed è tornato a dire la sua, lasciando senza parole gran parte d’America. In un pomeriggio ...

Kanye West e Donald Trump - di nuovo : Il rapper americano e il presidente degli Stati Uniti si sono scambiati degli apprezzamenti su Twitter, e a molti non è piaciuto The post Kanye West e Donald Trump, di nuovo appeared first on Il Post.

Kanye West (di nuovo) sull’orlo di una crisi di nervi? : Guai in casa Kardashian-West (e non solo in casa Kardashian-Thompson)? L’ultima settimana, a quanto pare, è stata difficile per il rapper Kanye, marito di Kim dal maggio 2014, e papà dei loro tre figli, North, Saint e l’ultima arrivata Chicago. Il 40enne, come riporta l’americano People, avrebbe interrotto i rapporti con diversi membri della sua «cerchia» più ristretta, dai manager, all’avvocato, agli amici, arrivando ad ...

Kanye West scrive un libro su Twitter : Dopo un periodo di 'disintossicazione', il rapper statunitense Kanye West torna a sorpresa su Twitter regalando ai fan una serie di riflessioni personali sulla vita e sul mondo. "Questo è il mio ...

Kanye West scrive un libro di filosofia su Twitter : Kanye West e Twitter, ovvero la storia infinita 2.0. Il rapper, che dopo l’ultimo disco The Life of Pablo si era ritirato per un po’ a causa di un esaurimento nervoso che gli era costato un ricovero, nel 2017 aveva cancellato il suo account Twitter, su cui negli anni aveva abituato il pubblico ad annunci e ‘sparate’ di varia natura e tipo. Da una settimana circa il rapper ha riattivato il profilo, su cui ha ricominciato a ...

Il rapper americano Kanye West ha annunciato su Twitter che a giugno pubblicherà due dischi a distanza di una settimana: l'1 giugno uscirà il suo disco solista, che conterrà sette canzoni, mentre una settimana dopo ne uscirà un altro prodotto

La Tesla “Platinum” di Kanye West e Kim Kardashian : Ve li immaginate Kim Kardashian e Kanye West che discutono su che auto comprare? Ve li immaginate il sabato pomeriggio fare il giro dei concessionari, tornare a casa con dei depliant e mostrarli ai loro parenti, durante il pranzo della domenica, discutendo dei pro e dei contro di ogni modello? Sta di fatto che, a quanto pare, una vettura in comune, i due, l’hanno comprata per davvero. Si tratta di una Tesla Model S P100D, il top della ...

Kim Kardashian e Kanye West : la prima foto con tutti e tre i figli è adorabile : Kim e Kanye sono diventati genitori per la terza volta lo scorso gennaio e adesso il clan Kardashian-West conta cinque membri. North, di quattro anni, Saint, di due anni, e Chicago hanno posato con i genitori per la prima foto di famiglia completa. I don’t think you really understand how hard it is to take a good family pic. This was all we got before all three kids started crying. I think I cried too pic.twitter.com/BPABMliaU5 — Kim ...