: #News #Frode fisco: arresti Calabria e Veneto - CybFeed : #News #Frode fisco: arresti Calabria e Veneto - NotizieIN : Frode fisco: arresti Calabria e Veneto - Giadafiore9 : @EnricoNicolai1 @reportrai3 Signor Anonimo, Le sue affermazioni,difiammatorie connotano pressappochismo, Atteso che… -

Finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Crotone e della compagnia di Soave, nel Veronese, stanno eseguendo 17(5 in carcere e 12 ai domiciliari).fiscale, corruzione, emissione di fatture false e riciclaggio sono alcuni dei reati contestati a vario titolo. Coinvolti anche 2 dipendenti comunali di Cutro (KR).Quantificata in oltre 5,5 mln di euro la somma sottratta alfra Ires, Iva e Irap.Previsto il sequestro preventivo di beni mobili e immobili per un valore di 12 mln di euro.(Di giovedì 26 aprile 2018)