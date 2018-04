BOOM! Vuoi Scommettere? De Filippi | Toffanin | Cannavacciuolo | Tognazzi | Nek | Pucci e

davidemaggio

: BOOM! Vi avevo già anticipato Maria De Filippi alla prima di #VuoiScommettere, vero? Qui, gli altri sei ospiti in… - davidemaggio : BOOM! Vi avevo già anticipato Maria De Filippi alla prima di #VuoiScommettere, vero? Qui, gli altri sei ospiti in… - Grace_C1618 : Il top sarebbe una Barbara che fa:'Marianaaaa vuoi dire qualcosa che non hai mai detto alla tua amica Patrizia?' Le… - TV_Italiana : BOOM! ?? Maria De Filippi, Michelle Hunziker e Silvia Toffanin nello stesso studio per #VuoiScommettere? -

(Di giovedì 26 aprile 2018)Sette ospiti per sette scommesse. Il titolo è nuovo ma la formula, a quanto pare, rimane la stessa di Scommettiamo Che?.?, la nuova fatica televisiva di Michelle Hunziker, vedrà schierati in ogni puntata sette vip per altrettante ’sfide’ lanciate dai concorrenti nel corso della trasmissione. Siamo in grado di anticiparvi quelli che hanno preso parte alla prima puntata sul divano del programma. Si tratta di Maria De(ma questo ve lo avevamo già annunciato), Silvia, Antonino, Ricky, Nek,e Alberto Tomba. Il programma vedrà la luce a maggio su Canale 5, ma la premiere è già stata registrata negli studi di Cinecittà lo scorso martedì, 24 aprile 2018.? dovrebbe essere lo show di lancio della Hunziker come conduttrice in solitaria. La presentatrice, nel frattempo, si è preoccupata ...