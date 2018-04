espresso.repubblica

: RT @espressonline: #Napolitano, la vergogna degli insulti in Rete - repubblica : RT @espressonline: #Napolitano, la vergogna degli insulti in Rete - Filippo64416163 : RT @birbolo1998: Ma vergognati,allearsi con chi ha importato 700mila islamici rendendo l'Italia una merda,con chi ha tutelato le banche, co… - fabioingoio1 : RT @espressonline: #Napolitano, la vergogna degli insulti in Rete -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) E quello di Scalfari come sta? E come stanno Giannini, Zucconi, Franco, la Gruber, Floris, Iacoboni, Feltri, Ferrara...? Tutti tarantolati?» Intanto dal mondo della politica, e non solo, si è alzato ...