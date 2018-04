: Contro un #Liverpool così alla #Roma servirebbe l'altro #Jesus. Daje, resistere. #LiverpoolRoma - FBiasin : Contro un #Liverpool così alla #Roma servirebbe l'altro #Jesus. Daje, resistere. #LiverpoolRoma - OfficialASRoma : ???? Vuoi vincere 2 biglietti in Tribuna d'Onore per Roma-Liverpool e due maglie autografate? Partecipa gratuitamen… - OfficialASRoma : Le migliori foto del viaggio dei giallorossi e l'arrivo ad Anfield nella nostra gallery! ?? -

La polizia britannica ha confermato di aver arrestato per tentato omicidio due giovani di 25 e 26 anni, arrivati ieri adaper l'andata della semifinale di Champions.Gli arresti sono avvenuti a seguito del grave ferimento di un fan dei Reds, un 53enne di origine irlandese, avvenuto fuori dallo stadio. Oltre ai due sono stati fermati altri 7 per danneggiamenti, possesso di droga, armi offensive e altro. IlFc si dice inorridito: "I nostri pensieri, in primo luogo, sono per la vittima e la sua famiglia".(Di mercoledì 25 aprile 2018)