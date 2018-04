Consultazioni Fico | Governo M5s-Pd Quirinale | Martina alle 11 | Di Maio alle 13

Domani Fico riprende le Consultazioni - alle 11 Pd e alle 13 M5S : Si svolgeranno giovedì i nuovi incontri con le forze politiche del Presidente della Camera Roberto Fico, che incontrerà le delegazioni del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle in seguito al ...

Fico - secondo round di Consultazioni. Pd - Calenda 'Se alleanza con M5s mi dimetto dal partito' : Non ha nulla a che fare con la complessità dei problemi che dobbiamo affrontare e neanche con una politica forte , non arrogante o aggressiva, di cui abbiamo disperatamente bisogno'. Mario bastaaa!! ...

Domani Fico riprende le Consultazioni : ANSA, - ROMA, 25 APR - Le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico riprenderanno Domani. Si apprende a Montecitorio. Il calendario degli incontri verrà reso noto non appena confermato: ...

Domani Fico riprende Consultazioni : 13.34 Le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico riprenderanno Domani, si apprende da fonti parlamentari. Il calendario degli incontri verrà reso noto non appena confermato: probabile che si riprenda nel pomeriggio. Domani è il giorno fissato da Mattarella perché Fico gli riferisca sull'esito dei colloqui per sondare la possibilità di un governo M5S-Pd.

Consultazioni - i consigli di Gene Gnocchi a Roberto Fico : “Per convincere il Pd aggiungi 20 giga e 1000 minuti verso tutti” : Nella sua copertina settimanale a DiMartedì, su La7, Gene Gnocchi chiama al telefono Roberto Fico e gli dà delle dritte, spiegandogli come non far fallire le Consultazioni L'articolo Consultazioni, i consigli di Gene Gnocchi a Roberto Fico: “Per convincere il Pd aggiungi 20 giga e 1000 minuti verso tutti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Fico riprende domani il giro di Consultazioni : i renziani contrari ad accordo : Roberto Fico va avanti. Il Presidente della Camera assolverà fino in fondo il compito affidatogli dal Capo dello Stato. Sergio Mattarella gli

Consultazioni Fico - il PD si 'spacca' : Renzi pensa ad un nuovo partito? [LIVE] : 10:07 - Secondo l'edizione odierna del Corriere della Sera, Matteo Renzi - forse galvanizzato dall'hashtag #Renzitorna - non sembra temere le urne e anzi, secondo l'ala governista del Partito Democratico, l'obiettivo dell'ex premier sarebbe quello di spaccare il PD per poi dar vita ad un suo partito alla Macron. 8:12 - L'edizione odierna de La Repubblica svela un retroscena relativo ad un duro scontro avvenuto all'interno del Partito ...

Consultazioni Fico - duro scontro tra Martina e Orfini : ecco il retroscena [LIVE] : - L'edizione odierna de La Repubblica svela un retroscena relativo ad un duro scontro avvenuto all'interno del Partito Democratico, all'ora di pranzo, al Nazareno. La delegazione che dovrà incontrare Roberto Fico si ritrova nella sede del partito. "Il Movimento ha chiuso alla Lega - scandisce Martina - e di fronte a questa novità non posso non aprire un accordo". E' la posizione che il traghettatore ha anticipato al Colle, giurando che non ...

