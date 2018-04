Liverpool-Roma | Champions League | orario d’inizio e come seguirla in tv

oasport

: ?? I convocati giallorossi per la trasferta di Liverpool Tutti i nomi - OfficialASRoma : ?? I convocati giallorossi per la trasferta di Liverpool Tutti i nomi - OfficialASRoma : Le migliori foto del viaggio dei giallorossi e l'arrivo ad Anfield nella nostra gallery! ?? - OfficialASRoma : ???? Vuoi vincere 2 biglietti in Tribuna d'Onore per Roma-Liverpool e due maglie autografate? Partecipa gratuitamen… -

(Di martedì 24 aprile 2018) Oggi martedì 24 aprile si gioca, semifinale d’andata della2018. Le due squadre si sfideranno ad Anfield nel primo atto della doppia sfida che spalanca le porte alla Finale di Kiev: gli inglesi, di fronte al proprio caldissimo pubblico, partiranno leggermente favoriti ma i giallorossi hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco e regalarsi una notte magica. I ragazzi di Eusebio Di Francesco tornano in campo dopo la mitologica impresa confezionata contro il Barcellona e vogliono continuare a stupire. L’obiettivo è quello di ottenere un buon risultato in vista del ritorno in programma all’Olimpico tra otto giorni. Laha sempre rimontato nei due turni precedenti, confida sul match in casa ma sarà importante uscire da Anfield con un buon punteggio per poter sognare il ritorno in Finale a 34 anni di distanza dall’atto ...