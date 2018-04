Cinque giorni con Huawei P10 Lite e l’aggiornamento B207 | tra batteria e notifiche

Governo - Mattarella : due giorni di riflessione | Berlusconi : “Mai con i Cinquestelle” | Salvini : chi guarda a sinistra si chiama fuori : Governo, Mattarella: due giorni di riflessione | Berlusconi: “Mai con i Cinquestelle” | Salvini: chi guarda a sinistra si chiama fuori Ancora niente di fatto a 50 giorni dalle elezioni. Esaurito il mandato esplorativo della presidente del Senato Casellati: “Ho dato spunti a Mattarella, deciderà lui”. Il dibattito sempre più acceso nel centrodestra con il […]

Governo - Mattarella : due giorni di riflessione | Berlusconi : "Mai con i Cinquestelle" | Salvini : chi guarda a sinistra si chiama fuori : Ancora niente di fatto a 50 giorni dalle elezioni. Esaurito il mandato esplorativo della presidente del Senato Casellati: "Ho dato spunti a Mattarella, deciderà lui". Il dibattito sempre più acceso nel centrodestra con il leader leghista che ribadisce: "Voglio fare il Governo con M5s".

Lesmo e Camparada - risolto il guasto che ha isolato i telefoni per Cinque giorni : I telefoni di casa tra Lesmo e Camparada sono tornati a funzionare da giovedì 19 aprile dopo cinque giorni di isolamento totale. Almeno per una buona metà degli apparecchi. Le linee erano saltate ...

«Cinque giorni di festa in più all'anno - ecco quali» : il disegno di legge in Senato : ... trasferisce una quota maggiore di reddito prodotto ad altri comparti di mercato ad alto valore aggiunto, quali il turismo e il tempo libero, con buoni ritorni economici per l'economia nel suo ...

Al Villaggio per la Terra Cinque giorni di musica e arte per celebrare il Pianeta : Dal 21 al 25 aprile al Villaggio per la Terra – il momento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta più importante del Paese, organizzato da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari – prenderà vita un programma culturale ricco di concerti e performance artistiche per dialogare direttamente con i giovani sulle grandi tematiche ambientali e sociali. Grande spazio dato ai giovani artisti con musica e spettacoli, da sempre mezzi ...

Furto nella Casa del Grande Fratello - arriva l’annuncio di Barbara D’Urso. La notizia dei ladri a pochi giorni dal via del reality si è subito diffusa a macchia d’olio - quindi - a Pomeriggio Cinque - tutta la verità : Tra le tante notizie, i giornali riportavano anche quella di un Furto nella Casa del Grande Fratello. Il reality affidato nuovamente a Barbara D’Urso è in partenza (comincerà il prossimo 17 aprile, ndr) è uno degli argomenti caldi, quindi lo scoop ha fatto ben presto il giro delle testate. Anche perché dall’appartamento allestito a Cinecittà per ospitare i ‘nip’ (o semi ‘nip) sarebbero spariti anche gli ...

Due giorni di musica - e non solo - - il 29 e 30 aprile - in Cinque angoli diversi della Sardegna : Alghero - Nuoro - Barumini - le isole dell'... : Così la terra dei nuraghi celebra l'International Jazz Day, l'appuntamento annuale del 30 aprile promosso dall'UNESCO, l'Agenzia dell'Onu per l'Educazione, la Scienza e la Cultura: una giornata ...

Perugia - dall’11 al 15 aprile il Festival Internazionale del giornalismo : 700 speaker e più di 300 eventi in Cinque giorni : Più di 300 eventi in 14 location diverse nel centro storico di Perugia, oltre 700 speaker da 44 paesi diversi e, come sempre, tutto rigorosamente a ingresso libero e in live streaming. Manca poco al via della dodicesima edizione del Festival Internazionale del giornalismo: dall’11 al 15 aprile Perugia è pronta a ospitare cinque giorni di dialoghi, workshop, interviste, musica e documentari per capire e analizzare un mondo in continuo ...

A Corinaldo i Cinque giorni più pazzi dell'anno : il programma : Dopo il successo dello scorso anno, scrive Elisa Fabrizi, 'i ragazzi del gruppo storico Combusta Revixi sono pronti a rendere ancora più divertente e spensierata la manifestazione, con spettacoli e ...

Neurofiction : Cinque giorni di cinema sul futuro del cervello : 'Come tutti gli appassionati di science fiction mi sono spesso stupita di come alcuni scrittori siano riusciti a immaginare con decenni, se non secoli di anticipo, l'evoluzione della scienza', ha ...

Cinque raid in tre giorni - l'assedio dei writer ai depositi : Il Corriere è in grado di raccontare la cronaca dell'ultima settimana dopo aver incrociato le segnalazioni ricevute dalle forze dell'ordine, nonostante nell'ultimo periodo la pressione dell'azienda ...

Colpita da infarto in gita a Napoli : Martina è morta a 14 anni dopo Cinque giorni di agonia : cinque giorni fa aveva avuto un arresto cardiaco: è morta oggi, nel nel reparto rianimazione del Policlinico Federico II di Napoli, Martina Quagliana, la 14enne di Cefalù, in provincia di Palermo, ...

Colpita da infarto in gita a Napoli : Martina è morta a 14 anni dopo Cinque giorni di agonia : cinque giorni fa aveva avuto un arresto cardiaco: è morta oggi, nel nel reparto rianimazione del Policlinico Federico II di Napoli, Martina Quagliana, la 14enne di Cefalù, in...

Festival dei diritti umani a Milano - Cinque giorni per parlare della terra : “Una. Per tutti. Non per pochi” : La devastazione della terra provocata dalle azioni dell’uomo. Le conseguenze negative che riguardano già adesso milioni di persone e che rischiano di distruggere il nostro pianeta, “la casa di tutti noi”. Per sensibilizzare i cittadini e offrire diversi spunti di riflessione, fornendo strumenti capaci di leggere la realtà, da martedì 20 marzo a sabato 24 si svolgerà a Milano la terza edizione del Festival dei diritti umani dal titolo “Una. Per ...