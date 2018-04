Il Supplente | Mentana | Saviano | Maionchi e J-Ax prof per un giorno su Rai2

davidemaggio

(Di lunedì 23 aprile 2018) J-Ax Un giornalista, uno scrittore, una produttrice discografica e un rapper. Tutti in cattedra, per un. Sono presto svelati i protagonisti de Il, il nuovo docu-reality in onda in prima serata sudal 16 maggio. Una classe di studenti ed un sostitutoessore vip sono gli ingredienti del factual prodotto da Palomar Entertainment: ecco i nomi dei supplenti che animeranno ciascuna delle quattro puntate (da 80 minuti) previste. Enrico, Roberto, Marae J-Ax saranno i protagonisti della prima stagione de Il. Del direttore del TgLa7 comeessore per ungià vi avevamo parlato su queste pagine: ora, però, al nome del Mitraglietta si aggiungono quelli di altrettanti volti noti arruolati per la trasmissione dipresentata nelle scorse settimane al MIPTV di Cannes da Armoza Formats, che si si occupa della commercializzazione ...