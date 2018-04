25 aprile | sindaco di Todi nega patrocinio alle manifestazioni Anpi | “Sono di parte” La

Todi - il Sindaco sostenuto da Casapound revoca patrocinio per 25 aprile : “Celebrazione di parte” : Il Sindaco Antonino Ruggiano, vicinissimo a Casapound, nega il patrocinio all'Anpi, che denuncia: "Attacco alla storia e alla memoria dell'intero Paese".Continua a leggere

Sindaco dedica via a Almirante e Berlinguer : l'Anpi non lo invita al 25 aprile : Lui ci vorrebbe provare. Sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha un'idea che definire ambiziosa è forse un eufemismo: punta alla "pacificazione nazionale" a oltre 70 anni dalla guerra civile che insanguinò l'Italia dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Insomma: vorrebbe superare le contrapposizioni ideologiche destra-sinistra. In che modo? dedicando una via a Enrico Berlinguer e a Giorgio Almirante. Entrambi, insomma. ...

25 aprile : sindaco Bassano - un ponte tra il nostro passato e il nostro presente (2) : (Vi) - "Ogni tentativo di mettere in discussione queste conquiste, che sono a beneficio di tutti, va segnalato e condannato. Non sono tra quelli che gridano al 'fascismo' con facilità e sono convinto che gli schemi semplicistici ed ideologici non aiutino a difendere veramente i nostri valori. Ma son

25 aprile : sindaco Bassano - un ponte tra il nostro passato e il nostro presente : Bassano del Grappa (Vi), 15 apr. (AdnKronos) - "Le celebrazioni del 25 aprile sono un ponte tra il nostro passato e il nostro presente. Il ricordo va innanzitutto, colmo di affetto e gratitudine, ai tanti che hanno dato la vita per far uscire il nostro paese dal nazifascismo, per restituirlo a tutti

25 aprile : sindaco Padova - oggi ci chiama a dire no a slogan populisti : Padova, 15 apr. (AdnKronos) - “I valori sono importanti e non devono essere dimenticati: il 25 aprile ricorda la liberazione dal nazifascismo e l’inizio di una stagione di democrazia e libertà per il nostro Paese. Democrazia e libertà che a noi sembrano oggi una cosa scontata, ma che invece, come in

25 aprile : sindaco Vicenza - lo dedico ai giovani - ricordiamogli da dove veniamo : Vicenza, 15 apr. (AdnKronos) – “Vicenza, città medaglia d’oro al valore militare per la Resistenza, oltre che per il Risorgimento, anche quest’anno si appresta a celebrare con grande convinzione la ricorrenza del 25 aprile. Si tratta di una festa importante perché ci dà l’occasione di riflettere sui valori fondanti la nostra democrazia. Primo fra tutti quello della libertà, che nel nostro Paese non è stata acquisita ...

25 aprile : sindaco Palermo - diritti migranti termometro rischio fascismo (2) : (AdnKronos) – Liberazione, 25 aprile, lotta per i diritti e migranti. “Palermo – prosegue il primo cittadino – vuole essere giudicata per il rispetto che ha dei diritti dei migranti. Il 25 aprile serve non solo a tenere alta la guardia nei confronti di rigurgiti fascisti ma a tenere alta l’asticella dei diritti. E’ inutile che dico ‘sono contro il fascismo’ se poi non riconosco i diritti di ...

25 aprile : sindaco Palermo - diritti migranti termometro rischio fascismo : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) – “Oggi ricordare il 25 aprile è domandarsi a che punto siamo rispetto ai diritti di tutti e Palermo ha scelto di avere come riferimento e come stimolo i diritti dei migranti. Il 25 aprile serve non solo a tenere alta la guardia nei confronti di rigurgiti fascisti ma a tenere alta l’asticella dei diritti”. Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando racconta all’Adnkronos le iniziative ...

Mafia : sindaco Pachino - il 12 aprile in marcia anche per Borrometi : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - "Le minacce di morte nei confronti di Borrometi sono inumane. Al giornalista esprimo tutta la mia solidarietà, dell’amministrazione comunale e di tutta la città". Così il sindaco di Pachino Roberto Bruno che ha anche espresso "un sentito ringraziamento alle forze dell’

