Trump | Comey | le prostitute Così riesplode il Russiagate

Russiagate e prostitute. Nei memo di Comey le ossessioni di Trump : La cosa più curiosa è Putin che si vanta con Trump di avere in Russia le migliori prostitute del mondo. La sostanza dei diari dell’ex direttore dell’Fbi Comey, pubblicati giovedì sera, è però assai più profonda, perché riguarda due punti fondamentali del Russiagate: primo, se le informazioni imbarazzanti su Donald erano vere; secondo, se il preside...

Trump - Flynn rovinato mentre Comey fa soldi con brutto libro : Prosegue il duello a distanza fra Donald Trump e l'ex capo dell'Fbi James Comey. "Cosi' la vita del generale Michael Flynn puo' essere totalmente distrutta", accusa su Twitter il tycoon, lamentandosi ...

Nei memo di Comey le frasi segrete di Trump su Putin e il resto : ...contengono duri giudizi del Presidente sul consigliere per la sicurezza nazionale Flynn e dettagli di conversazioni riservate come quelle tra Trump e Putin sulle prostitute russe 'migliori al mondo' -...

Nei memo di Comey spuntano le frasi segrete di Trump su Putin e il resto : ... che ora sta collaborando con il procuratore che indaga sul Russiagate, e dettagli di conversazioni riservate come quelle tra Trump e Putin sulle prostitute russe 'migliori al mondo' -

Comey - ex Fbi - rivela tutto su Trump : da prostitute di Putin a critiche a Flynn : Dalle critiche a Michael Flynn a Vladimir Putin che disse all'inquilino della Casa Bianca 'Abbiamo fra le prostitute più belle del mondo '. Sono 15 pagine di memo, fitti di confidenze, quelle che l'...

Trump riferì a Comey : Putin dice di avere le più belle prostitute : Washington, 20 apr. , askanews, 'Abbiamo tre le più belle prostitute al mondo', avrebbe detto Vladimir Putin a Donald Trump, secondo i memo dell'ex direttore dell'Fbi James Comey consegnati al Congresso dal dipartimento di Giustizia e visionati da Afp. Comey scrive che il ...

Comey svela il Trump privato : "I giornalisti li sbatterei un paio di giorni al fresco" : Dalle critiche a Michael Flynn a Vladimir Putin che disse a Donald Trump: "Abbiamo fra le prostitute più belle del mondo". Ma anche una conversazione in cui il presidente americano prospettò l'idea di mettere in prigione i giornalisti per fermare le fughe di notizie dalla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti parlava a ruota libera con l'allora direttore dell'Fbi James Comey e quest'ultimo appuntava tutto: i memo di Comey ...

Trump riferì al capo dell'Fbi Comey : Putin dice di avere le più belle prostitute : Washington, 20 apr. , askanews, 'Abbiamo tre le più belle prostitute al mondo', avrebbe detto Vladimir Putin a Donald Trump, secondo i memo dell'ex direttore dell'Fbi James Comey consegnati al Congresso dal dipartimento di Giustizia e visionati da Afp. Comey scrive che il ...

Trump riferì al capo dell'Fbi Comey : Putin dice di avere le più belle prostitute : Washington, 20 apr. , askanews, - "Abbiamo tre le più belle prostitute al mondo", avrebbe detto Vladimir Putin a Donald Trump, secondo i memo dell'ex direttore dell'Fbi James Comey consegnati al Congresso dal dipartimento di Giustizia e visionati da Afp. Comey scrive che il ...

Usa - Comey svela i colloqui con Trump 'Putin gli disse in Russia abbiamo le più belle prostitute del mondo' : ... riferì a Comey: ' Vladimir Putin mi disse: in Russia abbiamo alcune delle più belle prostitute del mondo'. In quell'occasione il presidente disse all'allora direttore dell'Fbi che 'la storia delle ...

Ex capo Fbi Comey : 'Trump bugiardo seriale ricattabile da Mosca' - : Comey, in un'intervista per promuovere il libro nel quale racconta la sua versione dopo essere stato licenziato mentre indagava sul Russiagate, afferma che "c'è certamente qualche prova di ostruzione ...

Ex direttore FBI Comey : "Trump inadeguato" : Da giorni negli Stati Uniti, mentre imperversano le proteste contro gli attacchi in Siria, si parla anche delle dichiarazioni di James Comey, l'ex direttore dell'Fbi che è stato licenziato da Donald Trump nel maggio 2017 dopo aver ricoperto quel ruolo per quattro anni. Perché si parla di lui? Per un libro che ha scritto e in cui si leva tanti sassolini contro l'uomo che lo ha cacciato.Ieri sera (nella notte italiana) Comey ha rilasciato la ...

Usa - Comey contro Trump : “Pericoloso e bugiardo seriale - ricattabile dalla Russia” : Usa, Comey contro Trump: “Pericoloso e bugiardo seriale, ricattabile dalla Russia” L’ex direttore dell’Fbi spara a zero contro il presidente americano: “Ci sono di certo le prove che ha ostruito la giustizia” Continua a leggere

Usa - Comey attacca Trump/ "Ricattabile da Mosca - moralmente inadatto per essere presidente" : Usa, Comey attacca Trump: l'affondo dell'ex direttore dell'Fbi contro il presidente Usa, ritenuto ricattabile da Mosca sul Russiagate e moralmente inadatto al suo ruolo.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 09:25:00 GMT)