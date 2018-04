Roma | in moto da Ponte Milvio a piazza Venezia contro le buche Alemanno | “Strade

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP delle Americhe. Appena due podi e anche una caduta per il Romagnolo : Se, da un lato, il Circuito delle Americhe di Austin è un vero e proprio feudo per Marc Marquez, non si può dire la stessa cosa per Andrea Dovizioso che, sul tracciato texano, ha collezionato Appena due podi in cinque edizioni. La Ducati del romagnolo soffre in maniera particolare a Phillip Island, ma anche sul circuito americano non ha mai saputo dare il proprio massimo. Si annuncia, quindi, un fine settimana in difesa per il pilota italiano? ...

Roma : Caricano moto su furgone per rubarla : Roma- Un furgone che seguiva uno scooter con due persone a bordo. Questo ha attirato l’attenzione di un agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, nel primo pomeriggio di ieri. I due mezzi si sono fermati accanto a delle moto parcheggiate. Il poliziotto, intuendo che i tre volessero rubarle, ha telefonato ai colleghi in servizio in quel momento. E si è appostato per poter continuare ad osservare gli uomini senza essere ...

Lazio-Roma - le pagelle dei biancocelesti : Parolo moto perpetuo - Marusic è una forza : Un punto per restare in linea Champions. STRAKOSHA 6,5 Regala un brivido fuori programma quando tarda il rinvio con Dzeko in agguato, salvato dal palo sul diagonale di Bruno Peres e dalla traversa su ...

Roma : si ribalta motocoltivatore a Lanuvio - grave 66enne : grave incidente questa mattina in provincia di Roma: un 66enne è rimasto gravemente ferito a seguito di ribaltamento di un motocoltivatore a Lanuvio. E’ ricoverato in codice rosso. Sul posto Vigili del Fuoco del comando di Roma distaccamento di Velletri. L'articolo Roma: si ribalta motocoltivatore a Lanuvio, grave 66enne sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma - scontro tra auto e moto : gravi due 18enni : Roma, 14 apr. , AdnKronos, - Un ragazzo e una ragazza di 18 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte intorno alle 3.30 in via Silvestri a Roma. I due ...

Roma - scontro tra auto e moto : gravi due 18enni : Un ragazzo e una ragazza di 18 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte intorno alle 3.30 in via Silvestri a Roma. I due giovani viaggiavano a bordo di un'...

Roma - emergenza buche : 230 mila auto e moto danneggiate : Roma, emergenza buche: 230 mila auto e moto danneggiate Boom di richieste di moduli risarcitori al Codacons: sono state 900 dal 5 marzo ad oggi Continua a leggere

Roma : scippatore si da a fuga ma sbatte contro moto Polizia. Arrestato : 7 giorni di prognosi per agente ferito a seguito dello schianto Roma – La Polizia di Stato del commissariato in zona San Giovanni sono riusciti a risalire all’autore di numerosi scippi messi a segno negli ultimi mesi. Gli accertamenti fatti, le descrizioni acquisite e il tipo di scooter utilizzato, tenendo conto del particolare del fanalino posteriore infranto, hanno permesso agli agenti di individuare un uomo. Corrispondente alle ...

Meno di 30 secondi per rubare uno scooter nel centro di Roma : ecco come agiva la “banda delle moto”. Sei arrestati : Sgominata dai carabinieri una banda di ladri di moto: avrebbero messo a segno decine di furti di scooter nel centro storico di Roma. Disposte misure cautelari nei confronti di 8 persone, mentre sono dodici complessivamente gli indagati ai quali sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di motoveicoli, nonché spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati avviati ...

TERREMOTO nelle Marche - avvertito anche a Roma : «Decine di repliche». Venti nuovi sfollati a Pieve Torina : Sembra non svanire mai l'incubo TERREMOTO per gli abitanti del Maceratese. Una scossa di magnitudo 4.6 con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata), la più potente dall'ottobre 2016,...

Roma : Droga e furti moto - 6 arresti : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro stanno dando esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 8 persone. Si tratta di 6 arrestate (4 in carcere e 2 agli arresti domiciliari) e 2 sottoposte all’obbligo di presentazione in caserma con obbligo di dimora nel comune di Roma e di permanenza in abitazione in orari notturni. In totale 12 indagati. I reati contestati, a vario titolo, sono ...

Roma - banda rubava motorini : 8 arresti : 11.20 Sgominata una banda specializata nel furto di motorini al centro di Roma che utilizzava transponder, centraline modificate e chiavi alterate. I Carabinieri di Roma hanno arrestato 8 persone, 4 in carcere, 2 agli arresti domiciliari e 2 sottoposte all'obbligo di presentazione in caserma. Agli indagati, in totale 12, sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere finalizzata al furto,ricettazione e riciclaggio di ...

