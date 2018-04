MotoGP | a che ora iniziano le qualifiche? Come vedere in tv il GP delle Americhe La

LIVE MotoGP - GP Americhe 2018 in DIRETTA : prove libere 3 (sabato 21 aprile). Risultato e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Austin i piloti avranno a disposizione 45 minuti per gli ultimi test e per trovare la giusta messa a punto delle loro moto. Dopo le prove libere di ieri, i centauri cercheranno di capire al meglio i segreti del tracciato in vista delle qualifiche che si disputeranno nella serata italiana e soprattutto della ...

MotoGP GP Americhe 2018 : diretta live prove libere - la situazione : Nuovo appuntamento con il live del Mondiale 2018 Moto GP. Ci troviamo al circuito di Austin, per il Gran Premio delle Americhe. In corso le prove libere per tutte e tre le classi che stanno iniziando a prendere confidenza con un circuito che appare abbastanza complicato da affrontare. Archiviate, almeno per il momento, le polemiche fra Rossi e Marquez l'attenzione è rivolta dunque nel cercare il migliore assetto di gara cosi da mandare in pista ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : le previsioni meteo. Pioggia quasi sicura per prove libere e qualifiche : Con buona probabilità vedremo delle qualifiche bagnate. Le previsioni meteo sembrano essere abbastanza chiare, c’è circa il 60% di possibilità di Pioggia ad Austin dove oggi si definirà la griglia di partenza del GP delle Americhe, terza tappa del Mondiale MotoGP. Il rischio di precipitazioni è davvero molto elevato per tutta la giornata, in particolar modo al mattino (quando sono previste le prove libere 3, decisive per l’accesso ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : Marc Marquez vuole l’ennesima pole - ma Rossi e Vinales sono vicini! E attenzione al meteo… : Il sabato del Gran Premio delle Americhe di Austin fa rima con qualifiche della MotoGP. Si alzano le pulsazioni per una Q2 nella quale non solo sarà in palio la pole position ma dalla quale arriveranno anche risposte importanti per diversi protagonisti della classe regina. Come nelle cinque edizioni precedenti sarà uno scontato dominio di Marc Marquez? Forse, ma non sarà certo una passeggiata di salute per lo spagnolo della Honda. Rispetto agli ...

MotoGP Austin - Valentino Rossi : "Giornata positiva anche se Marquez ha qualcosa in più" : Abbiamo lavorato tanto sulla moto per cercare di migliorare l'accelerazione e, devo dire, che mi trovo bene " ha detto Valentino Rossi ai microfoni di Sky Sport Ho un passo che non è male ma come me ...