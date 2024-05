Londra espelle addetto dell’ambasciata russa | È una spia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 – Continuano le tensioni tra la Russia e l’Occidente. Il governo britannico, guidato da Rishi Sunak, ha espulso uncon l’accusa di essere “un ufficiale dell'intelligence” delle forze armate di Mosca (Gru) “non dichiarato”. La misura arriva sullo sfondo dell’escalation delle tensioni e sanzioni incrociate innescate dalla guerra tra Russia e Ucraina. Britain's Prime Minister Rishi Sunak reacts as he leaves 10 Downing Street in central London on May 8, 2024 to take part in the weekly session of Prime Minister's Questions (PMQs) in the House of Commons. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) Generale di Kiev: “Ora non possiamo vincere, così Europa in pericolo”. Maxi attacco russo nella notte Si tratta solo dell’ultima grana a cui la Gran Bretagna ...