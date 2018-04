Trattativa Stato-mafia | M5s contro Berlusconi Sibilia | “Ora deve sparire” Di Maio

Trattativa Stato-Mafia - M5S all'attacco di Berlusconi : "Ora deve sparire" : "La Trattativa Stato-Mafia c'è stata. Con le condanne di oggi muore definitivamente la Seconda Repubblica. Grazie ai magistrati di Palermo che hanno lavorato per la verità". Lo scrive su twitter Luigi Di Maio dopo la lettura della sentenza sulla Trattativa Stato-Mafia . "Con la storica sentenza sulla Trattativa Stato-Mafia si dimostra, una volta per tutte, che pezzi delle istituzioni sono scesi a patti con Cosa Nostra. Tra i ...

Politici e alti funzionari dello Stato accusati di avere trattato con la mafia, fra cui Marcello dell'Utri e Mario Mori, sono stati condannati a diversi anni di carcere