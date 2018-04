In Alabama è stata eseguita la pena di morte del più anziano condannato a morte nella

L’esecuzione di una condanna a morte in Alabama è stata rinviata dopo due ore e mezza di tentativi : L’esecuzione di una condanna a morte in Alabama (Stati Uniti) prevista per giovedì 22 febbraio è stata rinviata perché i medici non trovavano una vena per praticare l’iniezione letale a Doyle Lee Hamm, condannato per un omicidio avvenuto nel 1987. Due The post L’esecuzione di una condanna a morte in Alabama è stata rinviata dopo due ore e mezza di tentativi appeared first on Il Post.