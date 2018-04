Gattuso | “Milan squadra viva e pronta a dare battaglia”

calcioweb.eu

(Di venerdì 20 aprile 2018) “Non vinciamo da 1 mese ma la. Alcuni giocatori hanno un po’ di stanchezza ma ci sta in questo momento, l’importante è giocare dae non subire gli avversari”. E’ il pensiero del tecnico del Milan, Gennaro, alla vigilia del match di campionato contro il Benevento, sfida che i rossoneri devono vincere in ottica qualificazione in Europa League. “Quando si indossa una maglia come quella del Milan non c’è nulla di facile, pesa la maglia, la storia -prosegue l’allenatore calabrese nella conferenza stampa della vigilia a Milanello-. Ci giochiamo l’Europa League e una finale di Coppa Italia, mi interessa lo spirito e la voglia di combattere, la mia priorità oggi è il senso di appartenenza. Non dobbiamo avere paura. Esserci allontanati dalla Champions non vuol dire che non abbiamo stimoli”. E sulle ...