“Ma dattelo in faccia!” Grande Fratello | tensione alle stelle Tra due inquilini scoppia

(Di giovedì 19 aprile 2018) L’attesissima quindicesima edizione delè iniziata. Era da settimane che si parlava di possibili concorrenti, delle caratteristiche della casa e degli amatissimi opinionisti. Per non parlare di lei, Barbara D’Urso, la timoniera dei pomeriggi e della domenica Mediaset. Molti concorrenti non sono del tutto sconosciuti, anzi, i sono ex fidanzati di modelle (Luigi Favoloso, ragazzo di Nina Moric), compagni di senatrici (Simone Coccia Colaiuta), il Ken umano italiano che spesso è stato ospite di Barbara D’Urso, l’ex fidanzato della naufraga Paola Di Benedetto. Tra i volti conosciuti anche Lucia Bramieri, amica della D’Urso ma, soprattutto, nuora dell’indimenticabile Gino. Accompagnata dall’inseparabile Telegatto appartenuto al suocero, la 57enne milanese ha fatto il suo ingresso nella Casa, passando prima nella sala relax dove si è fatta ...