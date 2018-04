Il presidente della Corea del Sud dice che Kim Jong-un non chiederà il ritiro delle

Consultazioni della presidente Casellati<br>In corso il colloquio con Di Maio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA19.07 - A quasi un'ora dall'inizio dell'incontro, da Palazzo Giustiniani tutto tace. Ecco intanto il video dell'arrivo della delegazione del Movimento 5 Stelle:#MandatoEsplorativo. Secondo giro di incontri a #PalazzoGiustiniani. Il Presidente del Senato, #AlbertiCasellati, incontra il #Movimento5Stelle: @luigidiMaio, @GiuliaGrilloM5S e @DaniloToninelli. pic.twitter.com/g3DXfEXOKn— Senato Repubblica ...

Consultazioni della presidente Casellati
Alle 17:30 tocca a Di Maio: Ore 17:30 - Iniziati i colloqui tra il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e la delegazione del Movimento 5 Stelle. Ore 17:00 - In attesa dell'arrivo della delegazione del M5S, Giorgia Meloni (Fdi) sembra essere più ottimista rispetto ai giorni scorsi. "Speriamo che oggi si riesca a fare qualche passo avanti. Nei giorni scorsi ci sono stati molti veti contrapposti, atteggiamenti anche un po' ...

Consultazioni della presidente Casellati
Alle ore 14:30 arriva il Centrodestra unito: Ore 10:55 - Sono confermati gli orari che vi abbiamo comunicato poco fa. La Presidente Casellati incontrerà la coalizione di Centrodestra con Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, alle 14:30, poi il MoVimento 5 Stelle alle 17:30. Ore 10:33 - Non c'è ancora l'ufficialità, ma gli incontri di oggi della Presidente Casellati dovrebbero essere fissati alle 14:30 con il Centrodestra unito e alle ...

Consultazioni della presidente Casellati
Oggi un secondo giro di incontri: Giovedì 19 aprile 2018, ore 9:00 - Siamo in attesa di scoprire il calendario degli incontri di oggi a Palazzo Giustiniani tra la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e le forze politiche del MoVimento 5 Stelle e del Centrodestra. Vi terremo aggiornati su questa pagina su tutto quello che succederà in questa seconda giornata di Consultazioni. Gli incontri di mercoledì 18 aprile Ore 20:30 - ...

Consultazioni della presidente Casellati:
Ultimatum di Di Maio a Salvini: Ore 20:30 - Terminato l'incontro anche con la delegazione di Fratelli d'Italia. A prendere la parola è stata la Meloni, che ha ribadito gli stessi problemi ben noti a tutti. La leader di Fdl ha ribadito di voler dialogare con altri - nel particolare il Movimento 5 Stelle - ma di non voler tradire il mandato degli elettori, che hanno votato per un centrodestra unito. Domani la Presidente Casellati vorrebbe ...

Consultazioni della presidente Casellati in diretta
Ultimatum di Di Maio a Salvini: Ore 18:35 - Centinaio e Giorgetti sono ancora a colloquio con la Casellati. Ore 18:16 - In attesa del turno di Forza Italia, Silvio Berlusconi si sta confrontando con Gianni Letta a Palazzo Grazioli. Per il momento i capigruppo Centinaio e Giorgetti stanno ancora parlando con la Presidente Casellati. Ore 18:03 - Mentre è ancora in corso il colloquio tra Casellati, Centinaio e Giorgetti, arriva la notizia che ...

Governo : al via le consultazioni della presidente del Senato Casellati : Il centrodestra andrà separatamente. Matteo Salvini non parteciperà per un impegno a Catania. Dalle 16.15 Speciale Tgla7 con il direttore Enrico Mentana - Ricevuto l'incarico esplorativo questa ...

Governo : alle 16 - 30 al via le consultazioni della presidente del Senato Casellati : Il centrodestra andrà andrà diviso. Matteo Salvini non parteciperà per un impegno a Catania, per la Lega andranno i capigruppo. Dalle 16.15 Speciale Tgla7 con il direttore Enrico Mentana -

Governo - il presidente della Repubblica convoca la Casellati al Quirinale : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 11 di oggi, al Palazzo del Quirinale, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. L'articolo Governo, il presidente della Repubblica convoca la Casellati al Quirinale proviene da Il Fatto Quotidiano.

Da Letta al Csm - la rete della "presidente" : Salgono le quotazioni della Casellati per l'incarico esplorativo del Quirinale. La presidente (così vuol essere chiamata, non "presidentessa") del Senato può contare su una solida rete di relazioni che in queste ore può risultare decisiva per comporre il puzzle, anche perché la galassia dei rapporti è trasversale pur essendo etichettata come "berlusconiana di ferro". Nei giorni della sua elezione non è sfuggito il plauso di una figura molto ...