quotidianodiragusa

: Era davvero necessario abbattere un pino ne' malato ne' pericolante lungo la cuprense a Grottammare? Vederlo tirare… - 1ma_Repubblica : Era davvero necessario abbattere un pino ne' malato ne' pericolante lungo la cuprense a Grottammare? Vederlo tirare… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018)tra via Vasco De Gama e via del Mare adiunaltissimo che si è inclinato per il forte vento.