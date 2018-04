Real Madrid-Juventus 1-3 | le pagelle dei bianconeri

Real Madrid-Juventus 1-3 : bianconeri vittoriosi - ma non passano : Tutto si decide con un rigore al 96esimo per il Real assegnato per un fallo di Benatia su Lucas Vazquez. Buffon protesta e viene espulso, Cr7 trasforma. In precedenza doppietta di Mandzukic e gol di Matuidi

Real Madrid – Juventus 1-3. Niente lieto fine per i bianconeri : beffati su rigore al 93'. Buffon espulso - Ronaldo segna : Il sogno della Juventus è durato 94 minuti, più di una partita perfetta. L’impossibile che diventa Reale, il Real Madrid rimontato in casa di tre gol. Un altro miracolo dopo quello della Roma contro il Barcellona. Ma stavolta incompiuto. Quando sembrava fatta, i supplementari praticamente raggiunti, dopo la doppietta di Mandzukic, gli svarioni avversari e le parate di Buffon, tutto finisce per un calcio di rigore a tempo scaduto. Probabilmente ...

Real Madrid-Juventus 1-3 - i bianconeri sfiorano la rimonta in Champions League : decide un discusso rigore di Cristiano Ronaldo : La Juventus ha sfiorato l’impresa contro il Real Madrid, ha accarezzato il sogno della rimonta ma tutto è sfumato negli ultimi secondi. I bianconeri hanno sconfitto il Real Madrid per 3-1 ma non basta per ribaltare il 3-0 dell’andata: i galacticos volano in semifinale di Champions League, i bianconeri tornano a casa a testa alta dopo aver fatto tremare i Campioni d’Europa in un gremito Santiago Bernabeu. I Campioni ...

Video Gol Real Madrid-Juventus 1-3 : Highlights e Tabellino Champions League 11-04-2018 : Risultato Finale Real Madrid-Juventus 1-3: Cronaca e Video Gol Mandzukic, Matuidi, Cristiano Ronaldo Ritorno Quarti di Finale Champions League 11 Aprile 2018. Un minuto. Un solo minuto di follia ed il Real Madrid accede alle semifinali di Champions League eliminando la Juventus di Massimiliano Allegri. Follia di Benatia per un fallo su Lucas Vazquez in area, Buffon protesta e viene espulso (rosso diretto) e quell’1-3 che in altri ...

