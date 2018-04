Neonato muore in ospedale dopo un intervento | il papà aggredisce i medici

Il figlio Neonato muore in ospedale dopo l'intervento : padre picchia quattro medici : Il padre di un neonato ha picchiato quattro medici dopo la morte del suo bimbo, operato subito dopo la nascita a causa di una grave forma di tumore all'ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo . Uno ...

Sanità - Neonato muore a Palermo : il padre aggredisce i medici : “L’escalation di aggressioni ai medici e agli operatori degli ospedali non e’ piu’ una questione di singoli e sporadici casi, ma sta assumendo sempre piu’ i contorni di un fenomeno che non e’ piu’ tollerabile, perche’ oltre a minacciare il lavoro di tanti professionisti, rischia di inficiare il diritto alla salute di tutti”. Lo dice Giovanni Migliore, direttore generale dell’Aorn ...

Caltanissetta - Neonato muore nella culla accanto alla mamma poco dopo il parto : è giallo : Il bambino aveva solo tre giorni, ed è morto in ospedale durante la notte. I carabinieri stanno indagando per far luce su questa morte misteriosa.Continua a leggere

India choc - scimmia rapisce Neonato dalla culla e lo getta in un pozzo : il bimbo muore : India choc, scimmia rapisce neonato dalla culla e lo getta in un pozzo: il bimbo muore Un neonato di soli quindici giorni è stato rapito da un macaco selvatico, entrato nella sua abitazione di notte. La tragedia è avvenuta nel villaggio di di Talabasta, nell’India orientale dove ormai gli attacchi delle scimmie sono diventati frequenti.Continua […]

Donna incinta respinta al confine con la Francia/ Torino - Destinity muore ma nasce Israel : come sta il Neonato : Donna incinta respinta al confine con la Francia: la nigeriana Destinity, molto malata, voleva ricongiungersi con la sorella, ma è morta in Italia dopo il parto.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 12:11:00 GMT)

Lecce - Neonato di due mesi muore in ospedale dopo le complicazioni post parto : aperta un'inchiesta : I problemi sono iniziati subito dopo il parto, con una febbre alta per la madre e per il neonato: quando la situazione si è aggravata il piccolo è stato...

Giulia muore di tumore a 54 anni : era la responsabile di Neonatologia dell’ospedale di Cuneo : Giulia Pomero era originaria di San Damiano Macra; i funerali si svolgeranno sabato alle 15 nella chiesa parrocchiale di Roccabruna.Continua a leggere

Muore Neonato all'ospedale di Trapani - la Regione vuole chiarezza : Questa mattina è deceduto un neonato al reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale S.Antonio Abate di Trapani, a 26 ore dalla nascita, per sospetta sepsi neonatale fulminante. Lo ha reso noto l'...