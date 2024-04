Hamas-Israele - Rafah è accerchiata Ma l’Egitto tenta di rilanciare i negoziati per fermare l’offensiva

Gaza, cooperante belga e suo figlio di 7 anni ucciso da un raid israeliano a rafah - Abdallah Nabhan, cooperante dell'agenzia belga Enabel, e suo figlio Jamal di sette anni sono stati uccisi a seguito di un bombardamento israeliano a rafah ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, guerra in Medioriente: Israele prepara l'invasione di rafah - Ultime notizie, ultim'ora oggi: secondo i media Usa, Israele starebbe preparando l'invasione di rafah. Ecco tutti i dettagli emersi ...

007 egiziani in Israele per cercare una tregua in extremis a Gaza - Una delegazione dei servizi segreti egiziani è arrivata in Israele nel tentativo di rilanciare i negoziati ormai in stallo e mediati dal Cairo, dal Qatar e dagli Stati Uniti, per raggiungere una tregu ...

