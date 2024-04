Team Corratec - la mossa L’arrivo di Kuchynski

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’ex professionista bielorusso, classe 1979, Aliaksandrè entrato nello staff tecnico delVini Fantini, la squadra Professional professionisti adottata sino dalla costituzione dalla città di Montecatini Terme e che sta particolarmente a cuore al sindaco Luca Baroncini. Una grande novità per il gruppodiche si unisce così nello staff tecnico ai tre toscani, Francesco Frassi, Marco Zamparella e Fabiana Luperini, nel ruolo di direttore sportivo., che ha corso gran parte della sua carriera da dilettante in squadre toscane come il Gruppo Sportivo Grassi di Poggio a Caiano per la quale ottenne importanti vittorie, è un ex-ciclista che ha militato anche nei professionisti categoria dove vanta un 2° posto nella classica Gand-Wevelgem e ...