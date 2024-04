Lutto a Fuorigrotta - Umberto muore stroncato da un infarto

fuorigrotta in lutto, morto Umberto Noviello della Farmacia Cotroneo - Il 59enne è stato stroncato da un infarto. I funerali si terranno domani 26 aprile alla chiesa di San Vitale alle 11 ...

Corigliano in lutto per Ignazia Soddu, la donna si è spenta prematuramente - Corigliano è una pittoresca città situata nella regione della Calabria, caratterizzata da stradine acciottolate, piazze animate e una ricca storia. Conosciuta per la sua bellezza naturale e il suo ...

La comunità piange la perdita di un'icona del quartiere e del settore farmaceutico locale - La notizia della scomparsa di Umberto Noviello, avvenuta a causa di un infarto, ha colpito profondamente la comunità di fuorigrotta ...

