Salvatore Marino - curiosit - vita privata del comico

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 aprile 2024)è uned attore con alle spalle una lunga carriera partita negli anni Ottanta quando debuttava sui palchi teatrali e successivamente al cinema. Oggi l’artista sarà ospite insieme a Milena Vukotic e Maximilian Nisi de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14 su Raiuno dove presenterà lo spettacolo A Spasso Con Daisy che li vede protagonisti nei teatri italiani. Nato ad Asmara nel 1960 da madre eritrea e padre italiano è l’ultimo figlio di una numerosissima famiglia. A 15 anni arriva in Italia come profugo: dopo aver conseguito il diploma si dedica alla recitazione iscrivendosi all’Accademia d’arte drammatica “Pietro Scharoff” . Successivamente accede al laboratorio teatrale di Gigi Proietti, per poi debuttare a teatro. L’esordio sul grande schermo è con Stangata Napoletana di Vittorio ...