Cade sul massiccio del Gran Paradiso - morto alpinista

(Di venerdì 26 aprile 2024) Unscivolando in un ripido canale neldel, in Valle d'Aosta. La vittima è un francese di 47 anni. L'incidente è avvenuto nella zona dell'Herbetet, vetta che culmina a 3.778 metri. E' stato un amico, che non aveva più sue notizie, a dare verso le 20 di ieri l'allarme per il mancato rientro alla Centrale unica del soccorso. Il corpo, ramponi ai piedi, è stato individuato in serata dal Soccorso alpino valdostano, intervenuto in elicottero. L'uomo era partito da solo dalla località di Tignet, in Valsavarenche, dove il Corpo forestale ha trovato la sua auto ancora parcheggiata.