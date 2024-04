Superbike | Kawasaki-Bimota ancora insieme dal 2025

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 aprile 2024) Una notizia che ha lasciato tutti senza parole dopo la sua ufficialità. Dal, infatti, il binomioapproderànel Mondialedella. Le nuove moto derivata della prossima stagione possederanno, quindi, un telaioe un motore della Casa nipponica.: le dichiarazioni delle due entità (Credit foto –)“ha una reputazione di eccellenza per ciò che concerne il design e la realizzazione di motociclette – le parole di Hiroshi Ito, presidente e amministratore delegato diMotors Ltd –. Come parte della nostra visione per l’evoluzione di questo brand noto a livello mondiale ...