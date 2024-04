Gaza, in israele nuovi colloqui per una tregua. Esercito pronto a entrare a Rafah - In particolare, israele è disposto a rinunciare alla sua richiesta originaria a Hamas di rilasciare 40 ostaggi vivi in cambio di un cessate il fuoco temporaneo a Gaza dopo che il gruppo terroristico ...

Hamas-israele, Rafah è accerchiata. Ma l’Egitto tenta di rilanciare i negoziati per fermare l’offensiva - Mentre israele è pronta a lanciare l'offensiva di terra su Rafah, l'Egitto prova a rilanciare i negoziati per cessate il fuoco temporaneo e rilascio degli ...

israele manda decine di tank a Rafah - La guerra però non si ferma: 34.305 è il numero delle vittime del conflitto. Pure un operatore umanitario Abdallah Nabhan (33 anni) che lavorava a Gaza per l'agenzia belga Enabel e suo figlio Jamal (7 ...

