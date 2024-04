Terribile scontro tra auto e moto | automobilista morto sul colpo - grave il motociclista

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tragico il bilancio di un incidente stradale avvenuto al primo mattino di venerdì 26 aprile a Reggio Calabria, sulla strada statale 106 Jonica, all’altezza del km 15,300. Una donna che era alla guida di un’mobile è morta sul, mentre ilciclista con cui si è scontrata è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il mezzo a due ruote avrebbe colpito proprio il lato del guidatore.Leggi anche: Modena, Giuseppe Carrino muore a 18 anni dopo l’incidente in. Era una giovane promessa del calcio La dinamica dell’incidente di Reggio Calabria A perdere la vita nell’incidente è stata dunque una donna di 76 anni, Gabriella Laganà, che si trovava alla guida di una Land Rover. Era lei che si stava immettendo sulla superstrada, in direzione di Reggio Calabria. I ...