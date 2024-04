(Di venerdì 26 aprile 2024) C’è undial comando dello, evento che si gioca, appunto, secondo il format a due giocatori assieme. In particolare, a Newstanno guidando la situazione le accoppiate Ryan Brehm/Mark Hubbard, Ben Kohles/Patton Kizzire, Aaron Rai/David Lipsky, Rory McIlroy/Shane Lowry. Per tutti loro score di -11. Al loro inseguimento, in quinta posizione a -10, ci sono Davis Thompson/Andrew Novak, Thomas Detry/Robert MacIntyre, Cameron Champ/M.J. Daffue. Da rimarcare come qui le presenze USA siano prevalenti: i non americani del caso sono Rai (inglese), McIlroy e Lowry (irlandesi), Detry (belga) e MacIntyre (scozzese). Fanno parte del novero degli ottavi a -9 tantissimi nomi (si parla di 13con lo stesso score). Tra di esse, vale la ...

Golf: quartetto di coppie in testa allo Zurich Classic 2024 di New Orleans - C'è un quartetto di coppie al comando dello Zurich Classic 2024, evento che si gioca, appunto, secondo il format a due giocatori assieme. In particolare, ...

Continua a leggere>>

Un ’feeling blue’ per il weekend - Settimana densamente "blue feeling" nei club cittadini, pacatamente jazzy per le virtù strumentali di due interpreti femminili: Ada Flocco stasera in Cantina Bentivoglio, e domani al Bravo Caffè il du ...

Continua a leggere>>

Curling, Mondiali a coppie miste 2024: il calendario delle partite dell’Italia. Date, orari, tv, streaming - L'Italia proverà a essere protagonista ai Mondiali 2024 di curling doppio misto, che andranno in scena a Oestersund (Svezia). Ci sarà una nuova coppia a rappresentare il Bel Paesi: la confermatissima ...

Continua a leggere>>