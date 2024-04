Roller - basta una vittoria | In pista voglio carattere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Le stecche biancorossazzurre si ricordano come si fa a vincere. Una bella abitudine che sembrava irrimediabilmente svanita dopo il successo per 8 a 4 sul Sandrigo. Era il 27 gennaio, la partita era valida per la quarta giornata di ritorno. Poi sarebbero arrivate otto sconfitte e un pareggio. L’HockeyClub Monza TeamServiceCar, nella tappa d’avvio dei playout, finalmente si scuote e batte in trasferta per 5 a 1 il VenetaLab Breganze. Domani sera, nella sfida casalinga con l’Indeco Giovinazzo (ore 20.45, PalaBiassono), sarà sufficiente ottenere la seconda affermazione consecutiva per avere la certezza della permanenza in A1. La questione salvezza, a quel punto, diventerebbe un affare riservato a Breganze e Giovinazzo. L’Hrcm, giusto sette giorni prima del confronto disputato al PalaFerrarin, aveva pareggiato per 3 a 3 a Biassono con il Breganze. Questa partita ...