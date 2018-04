Camerlenghi AIGAE | “L’Italia ospiterà le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali

meteoweb.eu

(Di domenica 8 aprile 2018) “Io vivevo a Reggio Emilia, ma da qualche anno mi sono trasferita in Calabria e questo perché ho incontratoEscursionistiche che con enorme passione e professionalità hanno saputo raccontarmi questo territorio meraviglioso e farmelo vedere con occhi diversi. Quella che prima per me era una passione, oggi è lavoro. Dunque anche io ho fatto la scelta di diventare una Guida Ambientale Escursionisticaper raccontare con amore il territorio italiano e nello specifico l’Aspromonte”. E’ la storia raccontata da Annalisa Duri, anni 40, che ha fatto una scelta di vita: trasferirsi da Reggio Emilia, per raccontare anche un’altra zona dell’Appennino. Una scelta di vita che ha trasformato la passione per l’ambiente in lavoro con la missione ed il ruolo sociale di raccontare il grande Patrimonio Naturalistico dell’Italia. Annalisa ha raccontato la sua storia ai giornalisti, a ...