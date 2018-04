Super Gol Cristiano Ronaldo | contro la Juventus è la rete del secolo | tutto lo Stadium

Mls - Ibra si presenta con Super-gol e doppietta : Zlatan Ibrahimovic sbarca in America con una doppietta. Il 36enne svedese, all’esordio nella MLS con la maglia dei Los Angeles Galaxy, debutta con due reti -la prima particolarmente strepitosa- consentendo alla sua squadra di perfezionare l’incredibile rimonta nel derby con il Los Angeles Football Club da 0-3 a 4-3. Entrato a circa 20 minuti dalla fine sullo score di 2-3, Ibra sipresenta con una conclusione da 40 metri che sorprende ...

Super Bolt col Dortmund - gol e un tunnel : Quasi 1.500 tifosi hanno assistito al battesimo ufficiale di Usain Bolt su un campo di calcio. Il pluriolimpionico giamaicano, come annunciato, si è allenato con il Borussia Dortmund, squadra di vertice nella Bundesliga, e ha dato spettacolo, regalando anche qualche perla: come un tunnel, un gol di testa e uno su rigore, con un bel piattone di sinistro che ha spiazzato il portiere. Tanti e applausi per l’ormai ex velocista che si è ...

Argentina - Super Gol di Messi in allenamento : Italia avvisata : ... perchè se il talento straordinario della Pulce ormai è noto a tutto il mondo, gli azzurri dovranno fare i conti anche con l'ottimo momento di forma attraversato dal fenomeno del Barcellona. Guardare ...

NBA 2018 : un Super LeBron James trascina Cleveland. Belinelli mette la firma nel successo di Philadelphia. San Antonio batte Golden State : Sono otto le partite della notte NBA. Per la prima volta senza Tyroon Lue in panchina, i Cleveland Cavaliers superano 124-115 i Milwaukee Bucks. Straordinario duello tra LeBron James e Giannis Antetokounmpo: LBJ è semplicemente straordinario e chiude con una pazzesca tripla doppia da 40 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, mentre il greco si “limita” ad una doppia doppia da 37 punti e 11 rimbalzi. Una vittoria importante comunque per i ...

Games With Gold del 16 marzo 2018 - Superhot e Quantum Conundrum disponibili da oggi : Microsoft ha rilasciato, oggi, la seconda tornata di titoli disponibili a marzo 2018 per il servizio Games With Gold su Xbox One e Xbox 360 e validi per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold, dopo che i primi due sono stati resi disponibili per il download gratuito sulle due piattaforme del colosso di Redmond a partire dall'inizio del mese corrente. I giochi in questione, come ricorderete a partire dall'annuncio effettuato a inizio marzo, sono ...

Fidanzata Gollini - Giulia Provvedi si fotografa sotto la doccia : scatto Super hot [FOTO] : 1/15 Foto Instagram ...

Gol Balotelli - SuperMario non si ferma : altra prodezza con il Nizza [VIDEO] : Gol Balotelli – Balotelli non si ferma, l’attaccante sta disputando una stagione strepitosa ed è andato in gol anche nella gara di campionato contro il Lilla nella 28^ giornata della Ligue 1. Ultima stagione in Francia per SuperMario, sempre più vicino il ritorno in Italia dalla prossima stagione ed a parametro zero, cresce l’interesse da parte del Napoli. Balotelli nel frattempo continua a segnare senza sosta, ...

Maltempo : Atm Milano - circolazione regolare per metro e mezzi Superficie : Milano, 1 mar. (AdnKronos) - Atm comunica che "al momento la circolazione è regolare lungo le linee della metropolitana e sui mezzi di superficie" dopo che il capoluogo lombardo si è svegliato sotto alcuni centimetri di neve. L'azienda di trasporto pubblico milanese "ha attivato il piano di emergenz

Roma - Totti sempre da leader : 'Schick è Super. E Nainggolan non si discute' : Roma - La Roma vive una fase delicata della sua stagione, tra il campionato in cui lotta per un posto in Champions League con Lazio e Inter e nella stessa competizione europa che la vedrà ospitare il ...

Superbike - Mondiali 2018 : tutti contro Jonathan Rea e con il nuovo regolamento tecnico? : La stagione 2018 della Superbike sta per prendere il via. Nel prossimo weekend a Phillip Island (Australia) sarà il primo giorno di scuola ed il tema di questo campionato sarà sempre lo stesso degli ultimi tre anni: “Battere Jonathan Rea”. Il campione del mondo nordirlandese, in sella alla Kawasaki e vincitore degli ultimi tre Mondiali, è il naturale favorito anche in quest’annata. I test tenutisi a Jerez de la Frontera e in ...

Shakhtar Donetsk-Roma LIVE : Super Alisson salva su Marlos. I video dei gol : ... pronti 25 milioni di euro Shakhtar Donetsk-Roma diretta tv e streaming, Champions League oggi 21 Febbraio Shakhtar Donetsk-Roma in tv, sarà in chiaro su Canale 5? Dove vederla in streaming, oggi 21 ...

Qatar Masters e Honda Classic - Super weekend di golf su Sky Sport : L'ultima notizia che riguarda Woods è un'altra: Jim Furyk, vorrebbe designare l'ex numero uno al mondo come suo assistente per il prossimo impegno in Ryder Cup del Team Usa , 28-30 settembre 2018 a ...

Games With Gold di marzo 2018 ufficiali per Xbox : Superhot - Trials of the Blood Dragon e altri : Microsoft ha da poco svelato i giochi che comporranno la line up valida per il servizio dei Games With Gold per tutti gli utenti Xbox abbonati al servizio di Xbox Live Gold, ovviamente nel mese di marzo 2018. Vediamo insieme quali sono i quattro titoli e le date di disponibilità dei giochi annunciati dal Colosso di Redmond. I quattro giochi disponibili per gli utenti Xbox per la line up dei Games With Gold sono Trials of the Blood Dragon, ...

Elettra Lamborghini : singolo d'esordio PEM PEM Supera i 4 milioni di streaming : "'PEM PEM', il singolo di debutto di Elettra Lamborghini , in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 2 febbraio, ha realizzato ad oggi oltre 4 milioni di streaming su Spotify . Il brano è nella Top Viral 50 in ben 20 paesi. Il video ha raggiunto oltre 4 milioni di visualizzazioni su Youtube in meno di una settimana" informa in una nota la Universal ...