Farmaci | in Italia arma innovativa contro i superbatteri resistenti

Medicina : 3.3 milioni di italiani diabetici - un incontro sui Farmaci innovativi : Il diabete è un’epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3.3 milioni di persone pari al 5.5% cui va aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia fanno del diabete mellito uno dei problemi sanitari su scala mondiale. La diagnosi precoce è determinante per instaurare un corretto piano di controllo del ...

Accesso Farmaci innovativi : per italiani non è priorità : Roma, 14 mar. (AdnKronos Salute) – Gli italiani riconoscono poco il valore di un Accesso tempestivo ai farmaci innovativi, ma l’opinione cambia radicalmente se si chiede di valutare l’importanza dei farmaci anti-cancro: il 29% ritiene infatti la ricerca scientifica come priorità sulla quale si dovrebbero concentrare gli sforzi del Servizio sanitario nazionale, ma appena l’8% considera prioritario garantire l’Accesso ...

Farmaci innovativi : solo l’8% degli italiani considera l’accesso rapido una priorità : Gli italiani riconoscono poco il valore di un accesso tempestivo ai Farmaci innovativi, ma l’opinione cambia radicalmente se si chiede di valutare l’importanza dei Farmaci anti-cancro: il 29% ritiene infatti la ricerca scientifica come priorità sulla quale si dovrebbero concentrare gli sforzi del Servizio sanitario nazionale, ma appena l’8% considera prioritario garantire l’accesso ai Farmaci innovativi in tempi rapidi, mentre il 97% ...

Farmaci : gli italiani ansiosi preferiscono l’antidepressivo alla psicoterapia : Aumentano gli italiani con disturbi d’ansia e dell’umore e cresce il consumo di antidepressivi. Negli ultimi anni “la stima in Italia è del 10% della popolazione che ha sofferto, almeno una volta nella vita, di ansia e del 15-20% che ha avuto un episodio di depressione. Fenomeni spesso collegati tra loro, con un aumento del 5% complessivo per la depressione. Questi disturbi possono essere affrontati anche con la psicoterapia, ...

“Soprattutto donna” anche l’interlocutrice della Farmacia - che offre alle caregiver italiane sempre più servizi : “Le donne italiane sono il principale interlocutore anche per la farmacia. Assolvendo al proprio compito di ‘avamposto’ della sanità italiana sul territorio, la farmacia contribuisce in modo determinante a supportarle e indirizzarle nella cura e nell’assistenza di familiari e parenti» così la presidente di Federfarma Lombardia, Annarosa Racca, a margine dell’evento di Farmindustria, in collaborazione con Onda, “Soprattutto donna! Valore e tutela ...

Carenza di Farmaci in tutta Italia : Nei giorni scorsi difficoltà sono state segnalate in Sardegna e in Veneto ma la Carenza di farmaci sta interessando tutto il Paese