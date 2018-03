Milano | il post Expo si chiama ' Mind' ed è un parco della scienza

Zenga Jr - il gol più bello : proposta di matrimonio in un ristorante di Milano : Suo papà è stato uno dei migliori portieri italiani e oggi è uno stimato allenatore di Serie A, lui invece di professione fa l'attaccante nel Sondrio, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. ...

DIRETTA / Mondiali Pattinaggio 2018 Milano : quarto posto per Cappellini/Lanotte - podio sfiorato! : DIRETTA Mondiali Pattinaggio artistico 2018: info streaming video e tv delle finali del singolo maschile e della danza. Quarti Cappellini-Lanotte, titoli a Chen e Papadakis/Cizeron.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 18:44:00 GMT)

Poste : al via Milanofil 2018 - il Salone del francobollo - ma non solo - : Si parlerà anche di scienza con la Mostra di Astrofilatelia, animata dalla presenza di un astronauta, e di sport con la premiazione della prima edizione del concorso per il più bel francobollo ...

Pattinaggio artistico - Carolina Kostner sei una DEA! Pazzesco primo posto ai Mondiali di Milano dopo il corto - Zagitova alle spalle! : Una vera Regina del Ghiaccio, una meraviglia divina capace di riempire il Mediolanum Forum di mercoledì pomeriggio, una Fata in grado di volare verso i massimi sistemi celestiali, un’icona del Pattinaggio, un monumento incrollabile in grado di emozionare i cuori di tutta una Nazione, di far ribollire il ghiaccio e di fare piangere di gioia tutto il pubblico. Semplicemente Carolina Kostner che ha confezionato l’ennesima magia di una ...

Il 97% dei napoletani sono scaramantici - al secondo posto Milano : Il 97% dei napoletani sono scaramantici. A posizionarsi al secondo posto in Italia è Milano con il 92% di persone che preferiscono non sfidare la sorte. A metterlo in evidenza è un sondaggio realizzato dalla Sport Trading Academy. «Non è vero ma ci credo»: il 97% dei napoletani è scaramantico. E proprio a Napoli, tra i più superstiziosi d’Italia, la Sport Trading Academy (www.sporttradingacademy.com) lancia dal 20 al 21 aprile un corso ...

Gallarate - 90 euro ai migranti per andare a Milano. Il sindaco leghista paga di tasca sua : “Qui non c’è posto per loro” : Il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, consegna 90 euro ai migranti del centro KB perché possano lasciare la città e prendere il treno per Milano dopo lo sgombero della palazzina. La stessa Srl ha consegnato altrettanti soldi ai rifugiati in modo tale che potessero avere sufficiente denaro anche per il pranzo e la cena. I 12 ragazzi, espulsi dal programma di accoglienza della Prefettura di Varese dopo alcune rivolte avvenute nel mese di ...

Milano : investito sullo scooter - muore un postino : Milano, 19 mar. (AdnKronos) – Un postino di 41 anni è morto dopo essere stato investito alla guida del suo scooter questa mattina, a Bollate (Milano), da un’auto. A guidarla un 34enne del posto, deferito in stato di libertà per omicidio stradale.La vittima è morta sul lavoro: stava guidando il motorino per portare le lettere. Portato in rosso al Niguarda, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico, non ce l’ha fatta per ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : l’assenza di Evgenia Medvedeva libera un posto sul podio. Carolina Kostner ci crede : Con il ritiro di Evgenia Medvedeva dai Campionati del Mondo di Milano, al via questo mercoledì presso il prestigioso Mediolanum Forum di Assago, certamente la gara del singolo femminile perderà molto dal punto di vista dello spettacolo, annullando di fatto la lotta al primo posto concedendo alla neo Campionessa Olimpica Alina Zagitova di procedere senza particolari preoccupazioni verso la conquista del primo titolo iridato. Guardando il lato ...

Nibali - il trionfo alla Milano-Sanremo vale il terzo posto nella classifica internazionale : Roma - Lo spettacolare trionfo nella Milano-Sanremo di sabato scorso ha permesso a Vincenzo Nibali di compiere un bel salto in avanti, nella classifica dell'Unione ciclistica internazionale. Lo '...

Imperiapost L'informazione libera della tua città LA 'LATTE ALBERTI' ADERISCE ALLA 'Milano-SANREMO DEL GUSTO' E APRE LE PORTE AI VISITATORI : '... : Fra le aziende partecipanti della nostra provincia la 'LATTE ALBERTI' , capofila fra le imprese attente all'economia locale. Il progetto partito nel 2017, come l'attestato riporta, offre ai ...

A Milano vertice di giunta post elezioni - Sala 'Bene la nostra linea ma la macchina amministrativa va migliorata' : vertice di giunta a Palazzo Marino, tra sindaco e assessori, per analizzare il risultato del voto politico e regionale a Milano e quanto fatto dall'amministrazione in questo anno e mezzo. 'Rispetto ...

Milano - Forza Nuova conquista un posto in Comune. Anpi : "Oltraggio alla città" : Roberta Perrone, eletta in Municipio 5 con la Lega cambia casacca. Presentazione con il leader dell'ultradestra Roberto Fiore. L'associazione dei partigiani:...

Il Samsung Galxy S9 esposto nella Microsoft House di Milano durante la Digital Week : Con un post pubblicato sulla pagina facebook ufficiale, Windows Italia ha comunicato ai suoi utenti che, durante il Microsoft Digital Week, verrà esposto il nuovo Samsung Galaxy S9. Un riferimento esplicito al nuovo smartphone della casa coreana da parte di Microsoft lo avevamo già visto quando venne reso disponibile al preordine sul Microsoft Store Online USA, tuttavia, questa è la prima volta in assoluto che la direzione italiana nomina un ...